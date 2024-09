Bonus Natale in arrivo con le tredicesime (ma non è per tutti), chi e come potrà averlo

Con le tredicesime qualcuno potrebbe trovare 100 euro netti in più in busta paga, grazie a un emendamento al Decreto Omnibus, licenziato la scorsa estate. Ma non è per tutti: innanzitutto è riservato ai dipendenti, e solo a chi ha un reddito fino a 28 mila euro lordi e con almeno un figlio. E non sarà automatico, si dovrà farne esplicita richiesta

La prossima Legge di Bilancio è ancora in discussione, e dovrebbe imporre un nuovo taglio del cuneo e una nuova Irpef a tre aliquote. Si parla poi di bonus mamme alle lavoratrici autonome e di assegno unico, ma tutto dipenderà poi dalle risorse effettivamente disponibili.

Il Bonus Natale sembra invece una certezza: l’emendamento in cui è contenuto il sostegno ai redditi più bassi che già domani 23 settembre le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato inizieranno a votare.

È poi certo che non sarà un sostegno automatico, il lavoratore dovrà farne esplicita richiesta, e chi auguriamo che le modalità saranno semplici e rapide.

