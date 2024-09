Tutti pazzi per il nuovo profumo di Lidl equivalente, a soli 4,49 euro

Il profumo Rebile, disponibile alla Lidl, è un'alternativa economica che si ispira a un celebre prodotto di Yves Saint Laurent, offerto a una frazione del costo

Il fascino di indossare un buon profumo è irresistibile per molti, ma spesso i prezzi delle fragranze di alta gamma risultano proibitivi. Ecco perché negli ultimi anni hanno preso piede i cosiddetti “profumi equivalenti” (o dupe), versioni che ricordano molto da vicino le note delle fragranze più costose, ma a prezzi decisamente più accessibili a tutti.

Non si tratta di copie perfette – lo specifichiamo subito – ma di prodotti che si avvicinano alle profumazioni più amate, a una frazione del costo. Dove trovarle? Anche al discount, cosa che in molti ancora non sanno perché magari non li frequentano spesso.

Ora, però, alla lista di Lidl si è aggiunta da qualche mese una novità. Si tratta di Rebile, un profumo da donna. Scopriamo a cosa corrisponde e quanto costa.

Rebile di Lidl, a cosa corrisponde e quanto costa

Rebile è disponibile a 4,49 euro per 75 ml di prodotto, mentre tramite Lidl Plus c’è chi l’ha acquistato addirittura a soli 3,29 euro.

Ma cosa aspettarsi da questo profumo? Sebbene non sia una replica esatta, le note olfattive ricordano molto la composizione di Libre del prestigioso marchio Yves Saint Laurent (YSL). Tra l’altro Rebile è proprio l’anagramma di Libre ma con una lettera in più.

Ovviamente, come tutti i profumi equivalenti, la qualità e la durata non sono paragonabili a quelle del marchio di lusso: le fragranze tendono a svanire più rapidamente, anche se nel caso del Rebile chi l’ha già provato assicura essere abbastanza persistente.

C’è da dire però che se da un lato è vero che la durata e la qualità di questi profumi non può eguagliare quella dei brand più costosi, dall’altro gli equivalenti permettono a chiunque di sperimentare e cambiare fragranza senza spendere un patrimonio.

Attenzione all’INCI dei profumi

C’è poi un altro discorso che ci sta molto a cuore, ovvero l’INCI di questi prodotti (e in questo caso dupe o no, non c’è molta differenza!).

Se analizziamo la lista degli ingredienti di un profumo come Rebile, ma la tipologia in realtà è indifferente, utilizzando l’Eco bio control, uno strumento di indagine realizzato dal chimico Fabrizio Zago, che si serve dei dati dell’Agenzia Chimica Europea (ECHA), possiamo notare che questi prodotti sono spesso pieni di sostanze non proprio innocue.

Il sistema per analizzare l’INCI è molto intuitivo: si inserisce sul portale web il nome dell’ingrediente e questo viene poi valutato con una scala che va dal verde (sostanza ecocompatibile) al rosso (sostanza a grande impatto ambientale) fino al nero (sostanza proibita).

Purtroppo, quasi tutti gli ingredienti dei profumi (sia equivalenti che originali) sono valutati negativamente o molto negativamente per la loro pericolosità per la nostra salute e/o per il loro impatto ambientale. Questo è un aspetto cruciale da considerare.

Non teniamo conto dunque solo di marche e prezzi, ma scegliamo il più possibile profumi con ingredienti sicuri e sostenibili, come varianti realizzate con oli essenziali, ingredienti biologici e formulazioni senza sostanze chimiche nocive.

