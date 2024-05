Struccanti solidi: tutti i vantaggi, come usarli e conservarli per la tua skincare sostenibile

Gli struccanti solidi sono una rivoluzione ecologica nella cura della pelle. Questi prodotti compatti e green sono ideali per i viaggi, grazie alla loro resistenza e alla durata prolungata. Utilizzarli è semplice, si riducono gli sprechi di imballaggi e ci si assicura una skincare più sostenibile

L’industria della bellezza è in continua evoluzione, e negli ultimi anni abbiamo assistito all’emergere di nuove tendenze sostenibili oltre che pratiche. Tra queste, la diffusione dei cosmetici solidi che hanno guadagnato una notevole popolarità.

Le proposte sono davvero molte: si va dagli shampoo ai bagnoschiuma, dai detergenti intimi alla creme per il viso e il corpo. Oggi ci concentriamo però sugli struccanti, pensati per rimuovere il make up e detergere la delicata pelle del viso.

Questi innovativi prodotti stanno rapidamente conquistando il cuore degli appassionati di skincare, grazie al fatto di offrire una soluzione versatile ed ecologica.

Cos’è uno struccante solido?

Gli struccanti solidi sono prodotti di bellezza, simili a saponi o panetti di shampoo solido. La loro formulazione spesso contiene ingredienti delicati, come oli vegetali, cere naturali, e altri componenti idratanti e lenitivi. A differenza degli struccanti liquidi tradizionali, questi prodotti sono senza acqua, e riducono così la necessità di aggiungere conservanti.

I vantaggi rispetto alle alternative liquide sono molti:

Sostenibilità ambientale : gli struccanti solidi sono considerati un’opzione più sostenibile, spesso vengono venduti con imballaggi minimali o addirittura senza confezioni. La mancanza di confezioni in plastica contribuisce a ridurre il consumo di questo materiale inquinante e il conseguente impatto ambientale

: gli struccanti solidi sono considerati un’opzione più sostenibile, spesso vengono venduti con imballaggi minimali o addirittura senza confezioni. La mancanza di confezioni in plastica contribuisce a ridurre il consumo di questo materiale inquinante e il conseguente impatto ambientale Maggiore concentrazione di ingredienti attivi : dato che sono privi di acqua, gli struccanti solidi possono contenere una maggiore concentrazione di ingredienti attivi. Ciò significa che ogni passata sul viso offre una quantità più elevata di principi attivi, contribuendo a una pulizia più efficace e benefica

: dato che sono privi di acqua, gli struccanti solidi possono contenere una maggiore concentrazione di ingredienti attivi. Ciò significa che ogni passata sul viso offre una quantità più elevata di principi attivi, contribuendo a una pulizia più efficace e benefica Pratici e ideali per i viaggi : la forma solida rende gli struccanti pratici da portare in borsa e ideali per i viaggi. Leggeri e compatti, possono essere facilmente trasportati senza preoccuparsi delle perdite o degli inconvenienti legati alle restrizioni sui liquidi nei bagagli a mano

: la forma solida rende gli struccanti pratici da portare in borsa e ideali per i viaggi. Leggeri e compatti, possono essere facilmente trasportati senza preoccuparsi delle perdite o degli inconvenienti legati alle restrizioni sui liquidi nei bagagli a mano Durata maggiore: gli struccanti solidi, grazie alla loro consistenza compatta e al fatto che si usano in piccole quantità ogni volta, tendono a durare più a lungo rispetto agli equivalenti liquidi. Questo si traduce in un minor bisogno di riacquistare il prodotto frequentemente, riducendo così anche gli sprechi di imballaggi

Come usare gli struccanti solidi

L’utilizzo degli struccanti solidi è semplice e simile a quello di un sapone per il viso. Ecco come fare passo-passo:

Bagnare il viso: inumidisci il viso con acqua tiepida. Questo aiuterà lo struccante solido a formare una consistenza cremosa quando lo applichi sulla pelle Passare lo struccante sul viso: prendi il tuo struccante solido e strofinalo tra le mani per creare una schiuma morbida o applicalo direttamente sul viso, sfregando delicatamente Massaggiare e rimuovere il trucco: massaggia il prodotto sul viso con movimenti circolari, concentrandoti sulle aree dove è stato applicato il trucco. Assicurati di coprire completamente la pelle per rimuovere trucco e impurità Risciacquare: risciacqua abbondantemente il viso con acqua tiepida per rimuovere completamente il prodotto

Come conservare gli struccanti solidi

Per garantire la massima durata ed efficacia del tuo struccante solido, segui questi consigli per la conservazione:

Asciugatura adeguata : dopo l’uso, assicurati che lo struccante solido si asciughi completamente. Conservarlo in un luogo asciutto e al riparo dall’umidità aiuterà ad evitare che si deteriori

: dopo l’uso, assicurati che lo struccante solido si asciughi completamente. Conservarlo in un luogo asciutto e al riparo dall’umidità aiuterà ad evitare che si deteriori Porta sapone o contenitore traspirante : se desideri conservare il tuo struccante solido in viaggio, investi in un porta sapone o un contenitore traspirante. Ciò consentirà al prodotto di asciugarsi e preserverà la sua forma durante il trasporto

: se desideri conservare il tuo struccante solido in viaggio, investi in un porta sapone o un contenitore traspirante. Ciò consentirà al prodotto di asciugarsi e preserverà la sua forma durante il trasporto Evita sbalzi di temperature: mantieni gli struccanti solidi lontani da temperature estreme. Conservali in un luogo fresco e asciutto per evitare che si sciolgano o diventino appiccicosi

Come scegliere gli struccanti solidi

Quando scegliamo uno struccante solido non dovremmo pensare solo all’estetica, alla profumazione o genericamente agli ingredienti ma fare una valutazione più approfondita dell’INCI, ovvero della composizione del prodotto che intendiamo acquistare.

Non sempre siamo in grado di valutarla correttamente, per questo esistono degli “aiutini” come l’Ecobiocontrol, dizionario dei cosmetici curato dal chimico Fabrizio Zago, uno strumento che categorizza i vari ingredienti presenti nella formulazione dei cosmetici in rosso (ad alto impatto ambientale o inaccettabili), giallo (con limitazioni o dubbi) e verde (ecocompatibili o di derivazione vegetale).

Con questo sistema sarà semplicissimo valutare l’Inci dei prodotti che acquistate.

