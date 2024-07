Schiarire i capelli con il limone è davvero una buona idea come suggerisce la nuova tendenza di TikTok?

Il succo di limone schiarisce i capelli? Un video su Tik Tok sta spopolando, vediamo cosa dicono gli esperti

Una nuova tendenza virale sta conquistando TikTok, con un’attenzione particolare su un metodo di schiaritura dei capelli utilizzando un ingrediente naturale: il succo di limone, un trucco semplice che promette di regalare mèches “naturali” senza dover ricorrere a costosi trattamenti dal parrucchiere.

Anastasia Vlakhova, una ragazza bulgara di 26 anni appassionata di bellezza, sta dando un buon contributo per rendere popolare questo metodo. Grazie ai suoi consigli condivisi su TikTok, ha rivelato come il succo di limone possa essere usato per schiarire i capelli, un trucco che ha appreso dalla nonna e che pratica da oltre 15 anni. In un’intervista con Fox News Digital, Vlakhova ha spiegato che ha iniziato a utilizzare il succo di limone per risparmiare sulle spese del parrucchiere.

“Quando avevo 10 anni, mia nonna mi disse che potevo usare il limone per schiarire i miei capelli”, ha raccontato. “Da bambina curiosa, l’ho provato subito e sono rimasta stupita che funzionasse.”

Il video di Vlakhova su questo argomento ha superato i due milioni di visualizzazioni, e lei stessa ha dichiarato di non essersi mai fatta decolorare i capelli professionalmente. “È veloce e facile”, ha detto, “ma bisogna seguire alcune regole per farlo in sicurezza.” Da lì sono tantissimi le clip condivise sul social cinese di ragazze che lo hanno provato

Come utilizzare il succo di limone per schiarire i capelli?

Vlakhova ha condiviso i dettagli del procedimento, che richiedebbe solo un limone, un cucchiaio d’acqua e qualche goccia di balsamo per ridurre l’acidità.

“Scelgo piccole ciocche di capelli che voglio schiarire, le copro con il composto al limone e mi siedo al sole per almeno un’ora”, ha spiegato.

Successivamente, si lava i capelli con uno shampoo delicato de applica prodotti per la cura dei capelli come balsami, maschere ed oli per evitare danni.

Nonostante il successo del suo metodo, Vlakhova ha avvertito che i risultati possono variare a seconda del tipo di capelli.

“Non ho mai notato danni ai miei capelli causati dal succo di limone”, ha detto, “ma chi ha capelli già danneggiati, scuri o mossi potrebbe vedere risultati diversi.”

I pareri degli esperti

Tiffany Young, tricologa certificata e CEO di Thin Hair Thick, ha discusso i pro e i contro di questo metodo ormai virale. Secondo Young, uno dei vantaggi è che il succo di limone può schiarire i capelli in modo più sicuro per chi non ha familiarità con i processi di colorazione.

“Il succo di limone ha meno probabilità di danneggiare i capelli rispetto alla decolorazione, poiché è un derivato naturale”, ha spiegato.

Ha anche sottolineato alcuni aspetti negativi. “Il succo di limone, se combinato con il calore del sole o di un asciugacapelli, può seccare i capelli, rendendoli crespi e privandoli degli oli benefici”, ha avvertito. Inoltre, ha notato che questo metodo non è efficace sui capelli più scuri e non garantisce un risultato certo.

Un altro importante avvertimento riguarda l’uso del succo di limone sulla pelle. Vlakhova ha consigliato cautela a chi vuole utilizzare questo metodo per schiarire le sopracciglia. “L’acido citrico combinato con l’esposizione al sole può causare ustioni alla pelle”, ha detto, ricordando l’importanza di proteggere la pelle con una protezione solare adeguata.

Ma non è l’unica ad avanzare perplessità:

Una tendenza dai molteplici risvolti

Questa tendenza, pur affascinante per la sua semplicità e naturalezza, solleva alcune questioni importanti riguardo alla cura dei capelli e alla sicurezza personale. Il succo di limone può offrire una soluzione economica e relativamente sicura per chi desidera schiarire i capelli in modo naturale, ma è essenziale seguire le precauzioni per evitare danni.

In un mondo in cui i trattamenti di bellezza sono spesso costosi e chimici, il fascino di un rimedio naturale come il succo di limone è comprensibile, ma come con qualsiasi trattamento di bellezza, bisogna essere informati e consapevoli dei potenziali rischi.

Per chi è interessato a provare questo metodo, è consigliabile iniziare con cautela, testando il succo di limone su una piccola sezione di capelli per vedere come reagiscono. Inoltre, è sempre una buona idea consultare un esperto di cura dei capelli o un tricologo prima di intraprendere qualsiasi nuovo trattamento.

Sebbene possa non essere adatto a tutti, questa pratica offre un’alternativa naturale ai tradizionali trattamenti di colorazione, e strizza l’occhio ai nostalgici rimedi della nonna: la chiave risiede nel procedere con consapevolezza e prudenza, in modo da poter usufruire dei benefici senza pero trascurare la sicurezza dei propri capelli e della propria pelle.

