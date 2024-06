L’uvetta è davvero miracolosa per la pelle, come dicono su TikTok?

Spopolano su TikTok tutorial che spiegano come bere l'acqua di ammollo dell'uvetta apporti enormi benefici alla nostra pelle: ma è vero?

Sui social network – in particolare, su TikTok – spopolano consigli di bellezza che spesso hanno per protagonisti prodotti che si trovano già nella nostra cucina, a dimostrazione del fatto che una cosmesi naturale ed economica è possibile.

In queste settimane molti video millantano le proprietà benefiche dell’uvetta per la salute della pelle – in particolare di quella del viso.

Ma davvero l’uva passa è in grado di migliorare l’aspetto e il benessere della nostra pelle rendendola più luminosa? Vediamo cosa dice la scienza in merito.

Benefici dell’uvetta per la salute della pelle

L’uvetta, spesso sottovalutata e non sempre gradita, nasconde in realtà sorprendenti benefici per la salute, in particolare per la pelle, grazie all’elevato contenuto di sali minerali, antiossidanti e vitamine:

la vitamina C contenuta nell’uvetta ha proprietà curative per i tessuti, contrastando l’invecchiamento causato dal sole che secca e opacizza la pelle

contenuta nell’uvetta ha proprietà curative per i tessuti, che secca e opacizza la pelle l’uvetta contiene alti livelli di antiossidanti, tra cui i polifenoli, che combattono i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce e della comparsa delle rughe, conferendo all’incarnato un aspetto più compatto e giovanile

tra cui i polifenoli, che combattono i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce e della comparsa delle rughe, la vitamina K presente nell’uvetta favorisce la guarigione delle piccole ferite cutanee , mentre gli acidi grassi omega forniscono nutrienti essenziali per la salute di pelle e capelli

presente nell’uvetta , mentre gli acidi grassi omega forniscono nutrienti essenziali per la salute di pelle e capelli le proprietà antinfiammatorie dell’uvetta possono aiutare a ridurre fenomeni di infiammazione passeggeri, come per esempio l’ acne

infine, l’uvetta può aiutare a ridurre l’iperpigmentazione e donare alla pelle un aspetto più luminoso e un colorito più uniforme.

Come consumare l’uvetta per la salute della pelle

Il primo modo per consumare l’uvetta è ovviamente quello di trasformarla in uno snack spezza-fame di metà giornata, accompagnandola magari con della frutta secca (come noci o nocciole).

In alternativa, può essere utilizzata per arricchire la granola, lo yogurt della colazione, o ancora biscotti e plumcake.

Gli utenti di TikTok, invece, suggeriscono un’altra strategia per massimizzare gli effetti benefici dell’uvetta: bere l’acqua di ammollo dell’uvetta – possibilmente al mattino, a digiuno.

Immergere l’uvetta in acqua durante la notte o prima di andare a letto aumenterebbe la biodisponibilità dei nutrienti, rendendola ancora più benefica.

In realtà, non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano che bere l’acqua di ammollo sia più efficace del consumare l’uva passa “in purezza” – pertanto il nostro consiglio è quello di introdurre nella propria giornata una manciata di uvetta da consumare come meglio preferiamo.

