Maschera facciale con escrementi umani per prevenire l’invecchiamento della pelle, l’ultima assurda trovata su TikTok

Débora Peixoto è diventata virale con la sua maschera facciale composta da feci, ma gli esperti hanno avvertito che si tratta di una pratica pericolosa e inefficace

Débora Peixoto, un’influencer brasiliana con oltre 650.000 follower, ha recentemente sorpreso il pubblico con una pratica di cura della pelle decisamente controversa: l’applicazione di feci umane come maschera facciale.

In un video condiviso su Instagram, Peixoto ha mostrato il suo rituale di bellezza, che includeva l’apertura di un contenitore con le sue feci e l’applicazione del contenuto sul viso, simile all’uso di una maschera di argilla. Alla fine del video, l’influencer ha mostrato il suo volto apparentemente luminoso e privo di desquamazione, attribuendo i risultati positivi alla sua nuova routine di bellezza.

Nonostante Peixoto asserisca che funzioni alla perfezione, gli esperti di dermatologia hanno condannato fortemente questa pratica. La dottoressa Sophie Momen, dermatologa consulente presso la Cadogan Clinic di Londra, ha definito questa tendenza una delle più bizzarre che abbia mai visto.

L’uso di feci può esporre la pelle a gravi rischi

Secondo Momen, non esiste alcuna prova scientifica che dimostri benefici per la pelle nell’uso delle feci come maschera facciale. E anzi, l’uso di feci può esporre la pelle a gravi rischi, come infezioni batteriche e virali, intossicazione alimentare e reazioni avverse come arrossamenti e disagio.

Il chirurgo plastico Tunc Tiryaki ha supportato il parere di Momen, aggiungendo che le feci contengono numerosi agenti patogeni, tra cui batteri come E. coli e Salmonella, oltre a parassiti come gli elminti. Questi patogeni possono penetrare nel corpo attraverso piccole lesioni o mucose, causando infezioni gravi o malattie sistemiche.

Tiryaki ha sottolineato che è preferibile utilizzare prodotti per la pelle sicuri e scientificamente provati piuttosto che ricorrere a metodi non convenzionali e pericolosi. La pratica di Peixoto, sebbene abbia attirato l’attenzione sui social media, ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla sicurezza e all’efficacia dei metodi di bellezza alternativi che spesso vengono pubblicizzati su queste piattaforme. Gli esperti raccomandano di evitare tali tendenze e di optare per soluzioni di cura della pelle basate su evidenze scientifiche e comprovate.

