Errori comuni nella detersione del viso e come evitarli

Il tuo desiderio è quello di riuscire a mantenere una pelle sana e luminosa? Allora saprai già che non puoi affatto prescindere da una buona skincare.

Detergere il viso correttamente è il primo step per riuscire in questo tuo intento, ma è proprio in questo passaggio che ci si imbatte in errori che, se trascurati, possono compromettere la salute della pelle.

Vediamo allora insieme quali sono i più comuni e come evitarli.

Scegliere il detergente viso sbagliato

Iniziamo dall’errore più frequente: utilizzare un detergente viso non adatto al proprio tipo di pelle. La pelle secca, ad esempio, ha bisogno di un detergente più idratante, mentre una pelle grassa necessita di un prodotto che contrasta le impurità e riduce il sebo in eccesso.

Per pulire correttamente non vale quindi la credenza “più sgrassa, meglio è”. Usare un prodotto inadatto, che intacchi il film lipidico, può alterare il naturale equilibrio della pelle portando a irritazioni, secchezza o eccessiva produzione di sebo.

Come scegliere il detergente giusto

Per scegliere il prodotto giusto ti basterà conoscere la tua pelle. Se hai la pelle secca o sensibile opta per un detergente viso delicato, arricchito con ingredienti idratanti. Se, invece, hai la pelle grassa o a tendenza acneica prediligi detergenti con ingredienti che aiutano a purificare i pori e a ridurre il sebo in eccesso.

Un buon esempio di Detergente Viso Delicato è quello proposto dal brand Skin First, senza ingredienti aggressivi e con un’azione idratante, purificante e lenitiva. È particolarmente indicato per chi cerca un prodotto efficace e allo stesso tempo gentile sulla pelle, da usare quotidianamente.

Non rimuovere il trucco prima di lavare il viso

La fretta è la peggiore dei nemici. Spesso per pigrizia ci limitiamo a lavare il viso prima di andare a letto, ma questo è un errore.

Per eliminare il make-up, soprattutto se waterproof, è necessario usare prima un prodotto specifico, come un’acqua micellare o un olio struccante. Questo permette poi al detergente di agire in profondità, pulendo i pori e prevenendo l’insorgere di inestetismi.

Detersione troppo aggressiva

Lavare il viso troppo spesso o con prodotti troppo aggressivi può danneggiare la barriera cutanea. L’uso frequente di scrub o detergenti con ingredienti irritanti può causare arrossamenti e rendere la pelle ancora più sensibile.

Limita quindi la detersione a due volte al giorno, mattina e sera. Evita scrub quotidiani e opta per prodotti esfolianti delicati al massimo due volte alla settimana.

Usare l’acqua troppo calda

Attenzione alle temperature dell’acqua! L’acqua calda dilata i pori e rimuove gli oli naturali della pelle, lasciandola secca e vulnerabile.

Meglio usare acqua tiepida per lavare il viso, così da eliminare le impurità senza danneggiare l’epidermide.

Asciugare il viso con asciugamani sporchi

Un asciugamano sporco può trasferire batteri e residui sul viso, vanificando l’applicazione di qualsiasi prodotto per la detersione.

Usa sempre asciugamani puliti e tamponali delicatamente sul viso, senza strofinare, per non rischiare di irritare la pelle. Potresti magari usare asciugamani in microfibra, più delicati ed efficaci per assorbire l’acqua.

Tienilo a mente!

La detersione del viso è un passaggio essenziale per mantenere la pelle sana, ma va eseguita correttamente. Riassumendo:

scegli il detergente giusto per il tuo tipo di pelle;

rimuovi il trucco prima di lavarti il viso;

non esagerare con prodotti aggressivi;

fai attenzione alla temperatura dell’acqua e stai alla larga da asciugamani sporchi.

Queste piccole attenzioni possono fare una grande differenza per la salute della tua pelle.

