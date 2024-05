Creme solari gratis in spiagge, scuole e parchi: così l’Olanda combatte il melanoma (quando anche in Italia?)

In Olanda sono stati installati in spiagge, scuole e parchi, dispenser gratuiti di creme solari con l'obiettivo di combattere la diffusione del melanoma. Un'iniziativa che dovrebbe essere un modello da seguire anche in Italia

Proteggere la pelle dai dannosi raggi ultravioletti (UV) è fondamentale per prevenire il melanoma, una forma di cancro della pelle in rapido aumento in molte parti del mondo.

L‘uso regolare della crema solare è uno dei metodi più efficaci per ridurre il rischio di scottature e danni cutanei a lungo termine. Ma, nonostante la consapevolezza crescente, ancora molte persone trascurano questa semplice misura di prevenzione.

Per rendere la protezione solare accessibile a tutti e prevenire il melanoma, l’Olanda ha trovato un’idea tanto semplice quanto geniale: posizionare dispenser gratuiti di creme solari in spiagge, scuole, parchi e altri luoghi pubblici.

Non è in realtà una novità di questi giorni, già nel corso dell’estate 2023 vi avevamo parlato di questa iniziativa ma ora, a circa un anno di distanza, possiamo confermare che questa strategia si è estesa con successo in tutto il Paese.

Lo scorso anno, in Olanda, si è deciso di trasformare i dispenser di igienizzante per le mani, largamente utilizzati durante la pandemia di Covid-19, in distributori gratuiti di creme solari. L’obiettivo era ovviamente quello di ridurre l’incidenza del melanoma, una forma di cancro della pelle purtroppo molto diffusa.

Iniziata dall’ospedale VieCuri di Venlo-Venray e supportata dalla KWF Dutch Cancer Society e vari comuni, questa iniziativa ha rapidamente preso piede. Oggi, i dispenser di creme solari si trovano non solo in diverse spiagge, ma anche in scuole, parchi e altre aree pubbliche.

L’idea è di portare la prevenzione direttamente dove è più necessaria, ovvero nei luoghi di maggiore esposizione al sole. I dispenser, tra l’altro, non sono solo semplici erogatori di crema solare: alcuni sono dotati di sensori che segnalano il livello dei raggi UV, permettendo agli utenti di applicare la giusta quantità di protezione solare.

Non è un caso che tutto questo avvenga in Olanda, uno dei Paesi europei con la più alta incidenza di melanomi: si registrano tra 41,8 e 50,3 nuove diagnosi ogni 100.000 abitanti, contro i 24,9-33,3 casi per 100.000 abitanti in Italia, secondo i dati della Commissione europea.

