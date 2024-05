Creme solari con SPF 30: tra i prodotti migliori del test c’è anche quello di Decathlon (uno dei più economici)

Un test francese ha valutato 18 creme solari con SPF 30. Al primo posto, a pari merito, troviamo due referenze molto diverse anche in quanto a costo: Biotherm e Decathlon

In questo periodo iniziamo a preoccuparci di acquistare le creme solari per noi e per i nostri bambini, considerando che le giornate si sono allungate, si trascorre più tempo all’aria aperta e l’estate è sempre più vicina.

Come ogni anno, arrivano i test sulle creme solari, delle varie riviste dei consumatori europei. Oggi vi parliamo dell’indagine condotta in Francia da Que Choisir che ha analizzato molte creme solari con SPF 50 e 50+ ma anche con SPF 30. L’aveva già fatto nell’estate 2023 ma ora i risultati sono stati aggiornati, anche se la classifica è molto simile alla precedente.

Delle creme solari con protezione maggiore vi abbiamo già parlato in un precedente articolo: Creme solari SPF 50: ecco le più efficaci e facili da spalmare secondo il nuovo test (Avène e Mustela tra le migliori), oggi ci concentriamo invece sui risultati di spray e creme con SPF 30.

Si parla in questo caso di 18 prodotti analizzati per determinare quali sono i migliori in termini di protezione contro i raggi UVB e UVA, qualità cosmetiche, composizione e impatto ambientale.

Questi i parametri considerati per valutare le varie creme solari:

Protezione contro i raggi UVB e UVA: Que Choisir adotta il metodo HDRS “ibrido”, che integra misurazioni sia in vitro che in vivo per valutare l’efficacia protettiva delle creme solari. Se i risultati sono negativi, le misurazioni vengono validate attraverso i metodi ISO standard (in vivo per SPF e in vitro per UVA).

: sono stati considerati texture, facilità di stesura, velocità di assorbimento, presenza di tracce bianche, effetto appiccicoso o untuoso, fragranza e sensazione sulla pelle. 30 persone hanno testato due prodotti ciascuna esprimendo il loro giudizio e specificando se acquisterebbero o meno quei solari Composizione : valutata leggendo le etichette. Particolare attenzione è stata data alla presenza di interferenti endocrini, che dovrebbero essere evitati soprattutto nei prodotti per bambini, adolescenti e donne in gravidanza, così come di fenossietanolo (da evitare nei bambini sotto i 3 anni). Considerata anche la presenza di allergeni del profumo, che devono essere dichiarati per legge a partire da una certa concentrazione, e di nanoparticelle, il cui rischio per la salute è ancora poco noto

Non resta ora che scoprire quali prodotti sono risultati migliori.

La classifica delle creme solari SPF 30

In base a tutti i parametri analizzati, le migliori 3 creme solari SPF 30 sono risultate:

Biotherm Waterlover Sun Milk – Punteggio: 14,5/20

– Punteggio: 14,5/20 Decathlon Active Solaire Sun Spray – Punteggio: 14,5/20

– Punteggio: 14,5/20 La Rosée Lait Solaire à l’Huile d’Abricot Bio – Punteggio: 14,4/20

C’è da dire che i due prodotti a pari merito al primo posto sono molto diversi tra di loro, anche in quanto a costo. Infatti, il latte solare di Biotherm costa ben 37 euro mentre lo spray solare venduto da Decathlon soli 10 euro.

A seguire vi sono:

Zenova (Action) Sunmilk Sensitive – Punteggio: 13,9/20

Avène Spray – Punteggio: 13,8/20

La Roche-Posay Anthelios Lait Hydratant – Punteggio: 13,7/20

Cien (Lidl) Love Your Planet – Punteggio: 13,6/20

Vichy Capital Soleil Spray Fluide Invisible – Punteggio: 13,4/20

Uriage Bariésun Spray Invisible – Punteggio: 13,4/20

Garnier Ambre Solaire Invisible Protect Refresh – Punteggio: 13,3/20

Corine de Farme Lait Protecteur Hydratation+ – Punteggio: 13,2/20

Mimitika Lait Solaire – Punteggio: 13,2/20

Lancaster Sun Beauty Eau de Protection Solaire – Punteggio: 12,9/20

Nivea Sun Protect & Hydrate – Punteggio: 12,7/20

Mixa Huile-Soin Solaire Anti-Dessèchement – Punteggio: 12,7/20

Yves Rocher Solaire Peau Parfaite Lait-en-Spray – Punteggio: 10,0/20

Clarins Crème Solaire Corps – Punteggio: 9,6/20

In ultima posizione, segnalata come crema da non utilizzare:

Niu Crème Solaire Minérale – Punteggio: 2,9/20

Su questa crema (referenza tipica francese) gli esperti di Que Choisir scrivono:

Questo prodotto fallisce nella protezione UVB. La crema non fornisce il livello di protezione pubblicizzato con il margine di sicurezza adeguato per proteggere il maggior numero di persone, perché quello da noi misurato è significativamente inferiore al fattore pubblicizzato. Secondo la normativa, è consentita una pubblicizzazione di fattore SPF 30 con un indice superiore a 24,9 (con uno scostamento del 17%). Qui però il fattore di protezione solare (SPF) è stato misurato pari a 22,1, quindi inferiore a quanto accettato.

Fonte: Que Choisir

