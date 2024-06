Creme solari con SPF 30: sono questi i prodotti migliori del 2024, secondo Altroconsumo

Scopri i risultati del test di Altroconsumo sulle creme solari con SPF 30, sia in versione crema che spray

L’estate è alle porte e sta diventando sempre più urgente acquistare una buona crema solare che ci protegga adeguatamente dai raggi UV. Dopo il test sui solari per il viso 50 e 50+ e le creme protettive destinate ai bambini, Altroconsumo ha reso noti i risultati del test sulle creme solari con SPF 30, una protezione sempre alta ma non “molto alta” come quella garantita dall’SPF 50.

Si tratta in questo caso non di un test “ex novo”, ma di un aggiornamento del precedente in cui sono stati inseriti anche alcuni prodotti usciti quest’anno e sono stati aggiornati i prezzi ad aprile 2024.

Questi i parametri considerati per valutare i diversi prodotti:

Efficacia protettiva dei solari: misurata da un laboratorio specializzato in protezione dai raggi UVB e UVA. È stato utilizzato un nuovo metodo di analisi (Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy) più etico rispetto al metodo standard ISO

misurata da un laboratorio specializzato in protezione dai raggi UVB e UVA. È stato utilizzato un nuovo metodo di analisi (Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy) più etico rispetto al metodo standard ISO Impatto ambientale: sono stati analizzati composizione, imballaggio e presenza di sostanze nocive per gli ecosistemi marini

sono stati analizzati composizione, imballaggio e presenza di sostanze nocive per gli ecosistemi marini Etichettatura : è stata verificata la conformità alla normativa vigente e l’assenza di claim fuorvianti

: è stata verificata la conformità alla normativa vigente e l’assenza di claim fuorvianti Prova pratica: per valutare caratteristiche cosmetiche (odore, consistenza, spalmabilità) da parte di un panel di consumatori

per valutare caratteristiche cosmetiche (odore, consistenza, spalmabilità) da parte di un panel di consumatori Ingredienti: penalizzata la presenza di ingredienti sgraditi come interferenti endocrini, octocrylene e microplastiche

Nel caso delle creme solari SPF 30 non ci sono state brutte sorprese, tutte le marche hanno un’efficacia confermata dai test che equivale a quanto dichiarato in etichetta. Un risultato importante, soprattutto se confrontato con il recente test sulle creme solari viso (SPF 50 o 50+), dove ben 5 prodotti su 12 si sono rivelati meno efficaci di quanto dichiarato.

Le migliori creme solari SPF 30

Ecco i vincitori del test Altroconsumo per le creme solari SPF 30:

NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30 (Qualità: Ottima, Prezzo medio: 14,43€ a confezione) – Migliore del test

(Qualità: Ottima, Prezzo medio: 14,43€ a confezione) PREP LATTE SOLARE 30 (Qualità: Buona, Prezzo medio: 10,30€ a confezione) – Migliore acquisto

Altre creme solari di qualità buona sono:

GARNIER AMBRE SOLAIRE HYDRA PROTECT SPF 30 (200 ml) – Prezzo medio: 12,24€ a confezione

LA ROCHE POSAY ANTHELIOS ULTRA PROTECTION 30 (250 ml) – Prezzo medio: 25,60€ a confezione

RILASTIL SUN SYSTEM LATTE VELLUTATO SPF 30 (200 ml) – Prezzo medio: 26,38€ a confezione

Di qualità media:

EQUILIBRA ALOE CREMA SOLARE 30 (150 ml) – Prezzo medio: 14,79€ a confezione

PIZ BUIN MOISTURISING SUN LOTION FP 30 (200 ml) – Prezzo medio: 18,47€ a confezione

YVES ROCHER SOLAIRE PEAU PARFAITE LATTE CONFORT 30 (150 ml) – Prezzo medio: 18,95€ a confezione

CLARINS CRÈME SOLAIRE HYDRATATION CONFORT 30 (150 ml) – Prezzo medio: 29,73€ a confezione

Per quanto riguarda gli Spray solari SPF 30:

NIVEA SUN PROTECT & BRONZE 30 SPRAY (Qualità: Ottima, Prezzo medio: 15,92€ a confezione) – Migliore del test e Miglior Acquisto

(Qualità: Ottima, Prezzo medio: 15,92€ a confezione) – NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30 SPRAY (Qualità: Buona, Prezzo medio: 15,48€ a confezione) – Miglior Acquisto

Di qualità ottima c’è anche Collistar Latte Spray Protezione Attiva 30 mentre di qualità buona sono stati valutati:

RILASTIL SUN SYSTEM SPRAY VAPO 30 (200 ml) – Prezzo medio: 27,95€ a confezione

EUCERIN SUN SPRAY TRANSPARENT OIL CONTROL 30 (200 ml) – Prezzo medio: 27,51€ a confezione

AVÈNE ALTA PROTEZIONE SPRAY 30 (200 ml) – Prezzo medio: 23,90€ a confezione

URIAGE BARIÉSUN SPRAY INVISIBLE SPF 30 (200 ml) – Prezzo medio: 23,18€ a confezione

BIONIKE DEFENCE SUN LATTE SPRAY 30 (200 ml) – Prezzo medio: 27,39€ a confezione

LANCASTER SUN BEAUTY SUN PROTECTIVE WATER 30 (150 ml) – Prezzo medio: 32,60€ a confezione

NIVEA SUN PROTECT & HYDRATE 30 SPRAY (270 ml) – Prezzo medio: 15,48€ a confezione

In ultima posizione, di qualità media, c’è Piz Buin Tan & Protect Tan Intensifying Sun Spray SPF 30.

Fonte: Altroconsumo

