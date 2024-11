Creme per il contorno occhi: le migliori del test sono le più economiche (e al primo posto c’è una novità Lidl)

Un nuovo test ha confrontato diverse creme per il contorno occhi rivelando - a sorpresa - che sono proprio le opzioni più economiche ad offrire la migliore idratazione

Le creme per il contorno occhi sono un alleato prezioso nella routine di bellezza di molte persone, promettono infatti di idratare, rimpolpare e ridurre visibilmente i segni del tempo. La pelle attorno agli occhi è particolarmente delicata e sottile, quattro volte più sottile rispetto ad altre aree del corpo, con una minore presenza di ghiandole sebacee. Questo la rende suscettibile alla disidratazione e alla formazione di rughe.

Ma quali sono i prodotti migliori sul mercato per far fronte a questi problemi? Un recente test condotto da Saldo, rivista svizzera di consumatori, ha esaminato 10 creme per il contorno occhi, tra cui alcuni prodotti che si trovano anche sul mercato italiano.

Il laboratorio di analisi SGS Institut Fresenius di Taunusstein, Germania, ha condotto il test su un campione di dieci donne di età compresa tra i 27 e i 63 anni. Per garantire risultati accurati, le partecipanti hanno dovuto interrompere l’uso di prodotti per la cura della pelle e sapone prima della misurazione.

Le creme sono state valutate in base alla loro capacità di idratare la pelle attorno agli occhi. La misurazione dell’umidità è stata effettuata sia prima dell’uso della crema sia sette ore dopo l’applicazione.

I risultati

I risultati sono stati abbastanza sorprendenti: il 50% delle creme testate ha fornito una buona idratazione alla pelle ma ciò che ha stupito di più gli esperti è stato il fatto che i prodotti migliori erano proprio quelli più economici.

In particolare, si è distinta la crema occhi antietà Q10+ Cien venduta alla Lidl che ha garantito un aumento dell’umidità della pelle del 40% dopo sette ore e, in più, non conteneva sostanze irritanti. Al secondo posto, la crema I am from venduta dalla catena Migros che ha mostrato prestazioni simili, mantenendo un’ottima idratazione senza l’uso di sostanze allergeniche.

La buona notizia è che la crema per occhi Q10 Intense Vitamin E di Cien, è da qualche mese presente anche nelle filiali Lidl in Italia. Questo prodotto ha ottenuto una valutazione eccellente, dimostrando che anche le opzioni a basso costo possono garantire un’ottima qualità.

Al contrario, due creme note e decisamente più costose, la Revitalift Laser X3 Eyes di L’Oréal e la Smoothing Eye Care Wildrose di Weleda, hanno avuto risultati deludenti. La crema L’Oréal ha mostrato solo un incremento dell’umidità del 6%, mentre la crema Weleda non ha offerto alcun miglioramento rispetto alla pelle non trattata.

Due dei prodotti testati contenevano poi sostanze allergeniche, tra questi la crema del Dr. Hauschka che conteneva geraniolo, limonene e linalolo. Queste sostanze conferiscono ai cosmetici fragranze di agrumi, rose e mughetto. Tuttavia, molte persone possono risultare allergiche a tutte e tre, come indicato dal Comitato scientifico dell’UE per la sicurezza dei consumatori. Inoltre, il limonene è altamente tossico per gli organismi acquatici, con effetti nocivi a lungo termine.

Queste sostanze, sebbene derivate da oli essenziali naturali, possono causare irritazioni e non sono adatte per le pelli sensibili, scrivono gli esperti svizzeri.

Vi segnaliamo infine che la crema contorno occhi Nivea Q10 è tra i prodotti promossi del test e ottiene “buono”.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Saldo

Leggi anche: