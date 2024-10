Arriva la prima “Barbie Diwali”, dedicata alla celebrazione della festa indù delle luci

Con l’avvicinarsi della festa indù delle luci, il Diwali, Mattel ha lanciato la sua prima “Barbie Diwali” con costumi tipici e ricca di simboli culturali

Mattel ha presentato la sua prima “Barbie Diwali”, una bambola dedicata alla celebrazione della festa indù delle luci, il Diwali, che quest’anno inizierà il 31 ottobre. Realizzata in collaborazione con la stilista indiana Anita Dongre, la nuova Barbie presenta una serie di elementi tradizionali che riflettono il ricco patrimonio culturale indiano.

Tra questi, la bambola indossa un choli, un top corto, accompagnato da un gilet floreale, noto come koti, e un lehenga, una gonna lunga e ornamentale. Questi capi non solo rappresentano l’estetica tradizionale, ma sono anche arricchiti da simboli culturali: il lehenga è decorato con fiori come dalie, gelsomini e lotus indiano, che evocano concetti di forza e bellezza.

Lalit Agarwal, country manager di Mattel India, ha espresso l’intento di mostrare il vibrante patrimonio indiano su una scala globale, utilizzando la bambola come mezzo per celebrare la diversità. La bambola è venduta al prezzo di 40 dollari e sarà disponibile presso i principali rivenditori.

Si vuole incoraggiare l’apprezzamento della cultura indiana in tutto il mondo

Anita Dongre ha sottolineato che il progetto della Barbie Diwali è un modo per incoraggiare l’apprezzamento della cultura indiana in tutto il mondo. Gli accessori della bambola, come gli orecchini e i bracciali dorati, sono pensati per riflettere le luci scintillanti del festival, sottolineando l’importanza della luce e della gioia durante le celebrazioni.

Da oltre 60 anni, Barbie è stata oggetto di critiche per la sua rappresentazione limitata della bellezza e dei ruoli di genere; tuttavia, negli ultimi anni, ha fatto notevoli progressi. Oggi le bambole sono disponibili in 35 tonalità di pelle e presentano una vasta gamma di acconciature, forme del corpo e disabilità come la Barbie cieca o quella con sindrome di Down.

In questo senso, dunque, la Barbie Diwali vuole diventare un simbolo di evoluzione e accettazione, sottolineando che ogni cultura ha una storia da raccontare e una bellezza da celebrare. Con l’avvicinarsi delle celebrazioni del Diwali, questa bambola offre un modo unico per onorare una delle festività più significative dell’India, incoraggiando le giovani generazioni a riconoscere e abbracciare la diversità culturale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Mattel

Ti potrebbe interessare anche: