Ti spiego perché indosso sempre un costume da bagno dai colori sgargianti

Indossare costumi sgargianti aiuta ad essere soccorsi, quindi scegliete colori accesi per i vostri bambini: in questo modo saranno facilmente individuabili.

Quando si tratta di scegliere i costumi da bagno per i bambini, l’estetica non dovrebbe essere l’unico fattore considerato e, sebbene sia divertente vedere i piccoli nuotatori sfoggiare modelli colorati e alla moda, c’è un aspetto molto più importante da considerare, la sicurezza: la scelta del costume giusto, in particolare per quanto riguarda il colore, può avere un impatto significativo sulla visibilità del bambino in acqua, fondamentale per prevenire gli annegamenti.

I colori vivaci e le fantasie accese rendono i bambini più visibili, facilitando il compito di genitori e bagnini nel monitorarli e intervenire rapidamente in caso di emergenza.

La ricerca di Alive Solutions

Alive Solutions, un’azienda specializzata nella sicurezza in acqua, ha condotto una ricerca approfondita per determinare quali colori siano più indicati per i costumi da bagno: gli esperimenti, svolti sia in piscina che in acque libere di un lago, hanno coinvolto 14 capi di diverse tonalità. Natalie Livingston, co-fondatrice e proprietaria di Alive Solutions nonché bagnina con oltre 25 anni di esperienza, ha condiviso con la CNN i risultati e le osservazioni chiave della ricerca.

La Livingston sottolinea che

l’acqua non è come guardare attraverso l’aria. Anche la più piccola agitazione superficiale, abbagliamento o movimento può causare la distorsione di oggetti e persone, aumentando o diminuendone la visibilità.

I risultati dei test in piscina

In piscina, dove il fondo è generalmente chiaro, i colori che si sono distinti maggiormente sono stati il rosa neon e l’arancione neon, colori brillanti risaltano chiaramente sull’acqua, rendendo i bambini facilmente visibili.

Al contrario, colori come il nero e il blu sono risultati meno efficaci: possono apparire come ombre, foglie o sporco sulla superficie dell’acqua, rendendo difficile distinguere il bambino.

Anche il bianco e l’azzurro sono stati bocciati nei test, poiché tendono a confondersi con i riflessi delle nuvole e del cielo, diminuendo la visibilità.

Come stare sicuri nelle acque libere

Le acque libere, come laghi e mari, presentano ulteriori sfide per la visibilità. L’acqua in questi ambienti è spesso più scura e meno trasparente rispetto alle piscine, con una maggiore presenza di riflessi e onde. Anche in questo contesto, i colori neon come rosa e arancione si sono dimostrati i migliori per garantire la visibilità. In situazioni di emergenza, ogni secondo conta, e la capacità di individuare rapidamente un bambino in acqua può fare la differenza tra la vita e la morte.

L’Importanza della visibilità per i costumi da bagno

La visibilità in acqua è cruciale non solo per i bagnini, ma anche per i genitori. Quando si è in spiaggia o in piscina, mantenere un costante contatto visivo con i bambini è essenziale, ed i colori vivaci e accesi nei costumi da bagno aiutano a mantenere i piccoli sempre sotto controllo, riducendo il rischio di incidenti, aspetto particolarmente importante in ambienti affollati, dove il movimento e l’agitazione dell’acqua possono rendere difficile individuare un bambino.

Come scegliere il costume da bagno

Quando si sceglie un costume da bagno per bambini, oltre a considerare la qualità del materiale e la vestibilità, è fondamentale prestare attenzione ai colori.

Ecco alcuni consigli pratici:

Optare per colori neon : rosa e arancione neon sono ideali per la visibilità sia in piscina che in acque libere.

: rosa e arancione neon sono ideali per la visibilità sia in piscina che in acque libere. Evitare colori scuri : nero e blu possono confondersi con l’ambiente circostante e ridurre la visibilità.

: nero e blu possono confondersi con l’ambiente circostante e ridurre la visibilità. Evitare colori chiari : tonalità come il bianco e l’azzurro tendono a mimetizzarsi con i riflessi delle nuvole e del cielo, rendendo più difficile individuare il bambino in acqua.

: tonalità come il bianco e l’azzurro tendono a mimetizzarsi con i riflessi delle nuvole e del cielo, rendendo più difficile individuare il bambino in acqua. Scegliere fantasie accese: le fantasie con colori vivaci possono aumentare ulteriormente la visibilità.

La sicurezza in acqua è una priorità assoluta, e la scelta del costume da bagno giusto può fare una grande differenza: i colori vivaci e accesi non solo rendono i bambini più carini e alla moda, ma soprattutto li rendono più visibili e quindi più sicuri.

La prossima volta che acquistate un costume da bagno per i vostri bambini, ricordate che la sicurezza viene prima di tutto: optate per colori che risaltano e assicuratevi di poterli sempre tenere d’occhio, ovunque si trovino.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: