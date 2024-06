Seggiolini auto: questi sono i migliori per i bambini che hanno più di 4 anni, secondo Altroconsumo

Cambia la normativa sui seggiolini auto e se dovete acquistarne uno nuovo per i vostri figli del Gruppo 2/3 (100-150 cm) oppure I-Size equivalente, date un'occhiata ai risultati del test di Altroconsumo

Ve ne abbiamo già parlato in un precedente articolo: dal primo settembre 2024, la nuova normativa europea ECE R129, nota come i-Size, entrerà in vigore, sostituendo la vecchia ECE R44. Questa normativa punta a migliorare ulteriormente la sicurezza dei bambini in auto, introducendo standard più severi e aggiornati riguardo ai seggiolini.

Riassumendo, la nuova normativa ECE R129 introduce diverse innovazioni:

Classificazione basata sull’altezza: permette una scelta più precisa del seggiolino adatto

permette una scelta più precisa del seggiolino adatto Uso obbligatorio del sistema Isofix fino a 105 cm: garantisce un fissaggio più sicuro

garantisce un fissaggio più sicuro Posizionamento contro il senso di marcia fino ai 15 mesi: riduce il rischio di lesioni gravi

riduce il rischio di lesioni gravi Protezioni laterali omologate: aggiungono un ulteriore livello di sicurezza

Ma quali sono i migliori dispositivi da acquistare? Altroconsumo ha aggiornato il suo test sui seggiolini auto i-Size del Gruppo 2/3 (100-150 cm), soffermandosi quindi su quelli destinati a bambini di età superiore ai quattro anni.

I test effettuati sui vari modelli testati sono stati sviluppati per simulare in modo preciso le condizioni reali di incidente, tra l’altro con parametri più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa di omologazione (una sicurezza in più insomma).

I manichini utilizzati nei test erano dotati di sensori avanzati per valutare con maggiore precisione l’impatto sulle aree vulnerabili del corpo e i rischi reali di lesioni.

Durante i test, ciascun seggiolino è stato sottoposto a crash test frontali a 64 km/h (superiori ai 50 km/h richiesti dalla normativa) e a crash test laterali a 50 km/h, conformemente ai requisiti della nuova normativa ECE R129. Le prove sono state eseguite più volte, cambiando l’installazione del seggiolino (Isofix, cinture, orientato in avanti e all’indietro) e utilizzando manichini di varie dimensioni.

Il punteggio complessivo dei seggiolini è stato determinato da una serie di prove che hanno pesato in maniera diversa sul risultato finale:

50% dalla sicurezza (prove di urto frontale e laterale)

40% dalla facilità d’uso (installazione, ancoraggio del bambino, pulizia)

10% dall’ergonomia (comfort d’uso valutato da esperti e genitori)

I risultati

I test hanno dimostrato che tutti i seggiolini analizzati garantiscono un livello di sicurezza almeno discreto. C’è da dire però che, anche i modelli più efficienti, se posizionati o utilizzati in modo scorretto possono diventare pericolosi. Per questo, Altroconsumo ha posto particolare attenzione alla facilità di installazione e utilizzo quotidiano, verificando la chiarezza dei libretti d’istruzione e provando l’uso pratico dei seggiolini.

Diversi modelli, anche costosi, hanno ottenuto giudizi mediocri per non aver dato il massimo nei test di sicurezza, che ovviamente era ciò che più influiva sul giudizio finale.

Gli esperti di Altroconsumo specificano che non è necessario spendere molto per acquistare un prodotto sicuro ed efficiente: ottimi seggiolini si trovano già nella fascia di prezzo tra i 130 e i 180 euro.

I migliori seggiolini i-Size 100-150 cm, la cassifica

Questa la classifica dei seggiolini auto i-Size 100-150 cm di Altroconsumo, dal migliore al peggiore, aggiornata a maggio 2024:

CYBEX SOLUTION M SL Prezzo: 189,95 € Migliore del test CYBEX SOLUTION M-FIX SL Prezzo: 189,95 € Migliore del test BRITAX ROMER KIDFIX III M Prezzo: 279,00 € CYBEX SOLUTION G I-FIX Prezzo: 167,88 € BRITAX ROMER KIDFIX I-SIZE Prezzo: 279,00 € CYBEX SOLUTION M-FIX Prezzo: 219,95 € CYBEX SOLUTION S I-FIX Prezzo: 189,90 € NUNA AACE LX Prezzo: 249,00 € MAXI-COSI RODIFIX AIRPROTECT Prezzo: 149,99 € JANÉ MONTECARLO R1 Prezzo: 175,00 € CYBEX SOLUTION Z I-FIX Prezzo: 269,95 € BESAFE IZI FLEX FIX I-SIZE Prezzo: 339,00 € NUNA AACE Prezzo: 189,95 € JOIE I-TRAVER Prezzo: 179,95 € CYBEX SOLUTION T I-FIX Prezzo: 172,08 € RECARO MAKO ELITE 2 Prezzo: 249,00 € RECARO MONZA NOVA EVO SEATFIX Prezzo: 149,90 € BRITAX ROMER KIDFIX M I-SIZE Prezzo: 229,00 € MAXI-COSI MORION Prezzo: 169,99 € MAXICOSI RODI XP FIX Prezzo: 159,00 € MAXI-COSI KORE I-SIZE Prezzo: 172,55 € MAXI-COSI KORE PRO I-SIZE Prezzo: 239,00 € GRACO EVERSURE I-SIZE Prezzo: 129,95 € Miglior acquisto JOIE I-TRILLO Prezzo: 106,33 € CYBEX SOLUTION B-FIX Prezzo: 129,06 € MAXICOSI RODIFIX PRO2 ISIZE Prezzo: 200,00 € MAXI-COSI RODIFIX S I-SIZE Prezzo: 155,00 € BRITAX-RÖMER DISCOVERY PLUS 2 Prezzo: 151,23 € BRITAX-RÖMER HI-LINER Prezzo: 200,00 € BRITAX-RÖMER ADVENTURE PLUS 2 Prezzo: 106,99 € PEG PEREGO VIAGGIO 2/3 SUREFIX Prezzo: 139,00 € CHICCO FOLD&GO I-SIZE Prezzo: 179,90 € KINDERKRAFT XPAND 2 I-SIZE Prezzo: 109,00 € CHICCO KEY 2-3 Prezzo: 149,00 € BRITAX ROMER KIDFIX2 S Prezzo: 259,00 €



Fonte: Altroconsumo

