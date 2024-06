Se usi soluzione fisiologica per il tuo bambino fai attenzione a questo prodotto richiamato (marca e lotto)

Laboratoires Gilbert ha ritirato dal mercato un lotto della soluzione fisiologica EUMILL Naso Baby a causa di un difetto di sterilità

Una nuova allerta sanitaria coinvolge i genitori di neonati e bambini che utilizzano soluzioni fisiologiche. Laboratoires Gilbert, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale di Sicurezza dei Medicinali e dei Prodotti per la Salute francese (ANSM), ha annunciato il ritiro dal mercato di un lotto di una nota soluzione fisiologica.

Questo prodotto è comunemente utilizzato per l’igiene nasale e oculare, il risciacquo auricolare, il lavaggio di piaghe e ferite superficiali, nonché per l’inalazione in aerosolterapia.

Il Ministero della Salute italiano ha diffuso la notizia sottolineando l’importanza di questa misura a tutela della salute dei consumatori.

Il richiamo riguarda nello specifico il seguente prodotto:

EUMILL Naso Baby, Soluzione fisiologica, confezionato in 20×5 mL con codice a barre 8057742820795 e scadenza fissata al 30-09-2026. Il lotto richiamato è G238739

Il ritiro si è reso necessario a seguito di un difetto di sterilità accertato sulla linea di produzione monodose BP17, rilevato durante una prova di riempimento asettico periodico.

Sebbene finora non siano stati segnalati casi di contaminazione microbica o reclami di qualità relativi a questo lotto, la decisione di richiamare la soluzione fisiologica è stata presa come misura preventiva per garantire la massima sicurezza dei consumatori.

Se siete in possesso di prodotti appartenenti al lotto richiamato, dovreste restituirli all’azienda Recordati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la società al numero +39 02 487871. Inoltre, in caso di qualsiasi incidente di sicurezza relativo alla potenziale contaminazione batterica dei dispositivi monodose, l’azienda chiede di essere prontamente informata (entro un massimo di 24 ore) via e-mail agli indirizzi Affairesreg@labogilbert.fr e ICSR-RecordatiHQ@recordati.it.

Fonte: Ministero della Salute

