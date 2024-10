Richiamato slime tossico, contaminato da boro oltre i limiti: marca e lotto a cui fare attenzione

Un lotto di slime Fango fiocco di neve del marchio Mile è stato richiamato a causa di una contaminazione da boro oltre i limiti di legge

Un nuovo richiamo riguarda uno dei giochi più amati dai bambini, lo slime, che in questo caso è però potenzialmente pericoloso per la loro salute. L’allerta è stata emessa dal Ministero della Salute, dopo che alcuni controlli hanno rivelato la presenza di boro in quantità superiori ai limiti consentiti dalla legge.

Dettagli del richiamo

Il prodotto in questione è lo “Slime Fango fiocco di neve”, commercializzato con il marchio Mile e venduto in contenitori di plastica.

Il lotto interessato ha il numero 2022-07, Art. 930B, e il codice a barre 6923292216918.

Lo slime è prodotto dalla ditta GAOLI (HUIJIE) Toys, situata a Chenghai, nella provincia di Guangdong, in Cina, ed è importato in Italia dalla Stella Global Trade S.R.L di Cernusco sul Naviglio.

L’allerta è scattata dopo controlli eseguiti nell’ambito del Progetto UE CASP 2024, finalizzato alla sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli. Durante le verifiche, è emerso che il contenuto di boro nello slime era di 780 mg/kg e dunque superava ampiamente il limite consentito di 300 mg/kg stabilito dalla Direttiva europea EN 71-3 sulla sicurezza dei giocattoli.

Rischi per la salute e raccomandazioni per i consumatori

L’avviso del Ministero della Salute mette in guardia i genitori: l’ingestione o il contatto con elevate quantità di boro può avere effetti negativi sulla salute dei bambini, in particolare danneggiando il loro apparato riproduttivo.

In seguito a questa allerta, il Ministero invita i consumatori a prestare attenzione e a non utilizzare lo slime che si consiglia di restituire subito al punto vendita per avere un rimborso.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Il Ministero della Salute

Leggi anche: