Multa shock da 80 mila euro a questi bimbi per aver raccolto conchiglie in spiaggia

Pensavano di aver raccolto conchiglie, ma in realtà avevano pescato vongole senza permesso. Le vongole di Pismo sono infatti un elemento cruciale dell’ecosistema marino locale

La tranquillità di una giornata in spiaggia si è trasformata in un’esperienza agrodolce per una mamma e i suoi cinque figli sulla costa della California. Mentre i bambini raccoglievano conchiglie sulla spiaggia di Pismo, considerata la “Capitale Mondiale delle Vongole”, hanno attirato l’attenzione delle autorità locali.

Il motivo? Avevano violato la legge pescando vongole senza il permesso necessario, un gesto che ha portato ad una multa iniziale di 80.000 euro. La mamma, Charlotte Russ, si è trovata di fronte alle rimostranze del Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica, che ha sottolineato la gravità della violazione.

Sebbene inizialmente scioccata dal valore della multa, la situazione è migliorata grazie alla comprensione del giudice, che l’ha ridotta a soli 500 euro. Nonostante questo sollievo, l’episodio ha pesantemente influenzato la vacanza della famiglia, lasciando un segno indelebile sulle loro attività di svago.

Non si tratta di un episodio isolato

Tuttavia Charlotte è comunque riuscita a trovare un lato positivo nell’esperienza, riconoscendo che ha insegnato ai suoi figli l’importanza del rispetto delle regole e della conservazione della fauna selvatica. Ora consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni, i bambini hanno imparato a distinguere tra conchiglie e vongole, apprezzando l’importanza di lasciare intatto l’ambiente naturale.

Insomma, anche se la vacanza avrebbe potuto essere rovinata da una multa davvero salata, questo episodio ha fornito una lezione di vita ai figli della Russ – e non solo, dato che la vicenda è diventata virale – su quanto sia essenziale prendersi cura dell’ambiente marino e rispettarlo.

Non è la prima volta che si verificano incidenti del genere. Nel 2023, sono state emesse ben 58 multe simili per la raccolta illegale di vongole. Il Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica ha difeso la severità delle sanzioni come necessaria per proteggere la specie e preservarne la riproduzione. Le vongole di Pismo, infatti, sono uniche nell’Oceano Pacifico orientale e rappresentano un elemento cruciale dell’ecosistema marino locale.

