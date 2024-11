Questi sono i 10 nomi femminili più scelti in Italia nel 2024 (il primo non è Maria)

Scopri i nomi più amati del 2024 per bambine in Italia, con curiosità regionali e consigli per scegliere il nome perfetto.

Scegliere il nome del proprio bambino è un momento emozionante ma anche delicato, perché porterà con sé un significato per tutta la vita. I genitori, nel 2024, sembrano preferire nomi classici e non troppo inusuali, rimanendo in linea con le tendenze degli anni scorsi. Vediamo insieme la classifica dei nomi più amati e di tendenza in Italia per il 2024, con un focus sui preferiti per le femmine e uno sguardo alle curiosità regionali.

La classifica

Sofia

Aurora

Giulia

Ginevra

Vittoria

Beatrice

Alice

Ludovica

Emma

Matilde

I nomi femminili più amati del 2024

Tra le bambine, Sofia mantiene la vetta della classifica: è un nome semplice e universale, dal significato profondo (“sapienza”) che continua a riscuotere successo per la sua eleganza e classicità. Seguono Aurora e Giulia, che da anni sono nella top 5 dei nomi femminili più scelti. Ginevra e Vittoria completano la top five, confermando che i nomi classici italiani sono ancora amati dai genitori. Nella top ten troviamo anche Beatrice, Alice, Ludovica, Emma e Matilde, tutti nomi che richiamano storie antiche o riferimenti letterari, portando con sé un’aura di raffinatezza e tradizione.

Per quanto riguarda le regioni, Sofia è il nome più popolare nelle regioni del Centro-Nord Italia, tranne nella Provincia Autonoma di Bolzano, dove prevale Emma, mentre in Valle d’Aosta il nome più scelto è Alice. Giulia, terza nella classifica nazionale, è la preferita in Campania, Puglia e Basilicata, mentre in Molise è Aurora a dominare.

Secondo l’Istat, in Italia esistono oltre 26.000 nomi maschili e più di 25.000 femminili. Tuttavia, il 44% dei nomi maschili e il 38% dei femminili si concentrano nei primi 30 della classifica. Scegliere un nome meno comune è quindi possibile, cercando magari qualcosa di facile da pronunciare, che si abbini bene al cognome e che risulti confortevole per il bambino anche da grande.

Come scegliere il nome giusto

Scegliere il nome giusto per il proprio bambino è una decisione importante e spesso non semplice. Per trovare quello perfetto, molti genitori cercano un equilibrio tra tradizione e originalità, pensando a nomi che abbiano un significato speciale o che risuonino con la storia familiare. Oltre alle preferenze personali, è utile considerare anche la semplicità del nome, la sua pronuncia e come si abbina al cognome: un nome facile da pronunciare e armonico sarà probabilmente apprezzato anche dal bambino crescendo. Infine, un nome significativo può rappresentare una sorta di augurio, un messaggio positivo che accompagnerà il piccolo per tutta la vita.

Il report dell’Istat e la popolarità dei nomi

Ogni anno, l’Istat pubblica un report sulle tendenze dei nomi in Italia, che offre ai genitori un quadro completo sui nomi più scelti e sulle loro variazioni regionali. Il report più recente, include un calcolatore online per verificare la diffusione di un determinato nome.

