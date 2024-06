Nuova normativa sui seggiolini auto: ti spiego cosa cambia dal primo settembre 2024

La nuova normativa i-Size sui seggiolini auto, che entrerà in vigore dal 1° settembre 2024, introduce standard di sicurezza più severi che si basano sulle evidenze scientifiche aggiornate

A partire dal 1° settembre 2024, entrerà in vigore una nuova normativa europea riguardante i seggiolini auto per bambini che andrà a sostituire definitivamente la vecchia normativa ECE R44 con la più rigorosa ECE R129, nota come i-Size.

Questo cambio normativo ha ovviamente l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sicurezza dei piccoli passeggeri durante gli spostamenti in auto, introducendo standard più severi e aggiornati.

Ma quali sono i principali cambiamenti introdotti dalla normativa ECE R129?

Classificazione basata sull’altezza

Uno dei principali cambiamenti è la classificazione dei seggiolini in base all’altezza del bambino anziché al peso o all’età. Questo approccio mira a fornire una maggiore precisione nella scelta del seggiolino più adatto, garantendo un livello di sicurezza ottimale in base alle caratteristiche fisiche del bambino.

Uso obbligatorio del sistema Isofix fino a 105 cm

Con la nuova normativa, diventa obbligatorio utilizzare il sistema Isofix per installare i seggiolini destinati ai bambini fino a 105 cm di altezza. Questo sistema di fissaggio diretto al telaio dell’auto è stato dimostrato più sicuro rispetto all’ancoraggio tradizionale con le cinture di sicurezza.

Posizionamento contro il senso di marcia fino ai 15 mesi

Per proteggere la testa e il collo dei bambini, è obbligatorio posizionare i seggiolini nel senso contrario di marcia fino a quando il bambino non ha compiuto 15 mesi di età. Questa disposizione è stata introdotta in risposta alla ricerca scientifica che ha dimostrato come questo tipo di posizionamento riduca significativamente il rischio di lesioni gravi in caso di incidente.

Protezioni laterali omologate

Un altro requisito fondamentale della normativa i-Size è l’introduzione delle protezioni laterali omologate su tutti i seggiolini auto. Queste protezioni devono superare specifici crash test che simulano impatti laterali, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza per i piccoli passeggeri.

A partire da settembre, nei negozi saranno disponibili esclusivamente due tipologie di seggiolini auto:

seggiolini con omologazione i-Size fino a 100 cm (ex gruppi 0 e 1, sotto i 18 kg)

(ex gruppi 0 e 1, sotto i 18 kg) da 100 a 150 cm (ex gruppi 2 e 3, da 15 a 36 kg), ideali per bambini dai 4 anni in su

E se ho un vecchio seggiolino?

Con l’avvicinarsi della data di entrata in vigore della nuova normativa, è importante che i genitori siano consapevoli di questi cambiamenti e delle implicazioni per la sicurezza dei loro figli.

Sebbene i seggiolini già acquistati secondo la vecchia normativa rimangano validi se omologati, l’acquisto di un nuovo seggiolino i-Size potrebbe rappresentare un investimento migliore in termini di sicurezza e conformità alle norme europee più recenti.

Meglio risparmiare su altro e non sulla sicurezza dei nostri figli.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Altroconsumo

Leggi anche: