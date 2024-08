Questi sono i nomi più trend tra le nuove generazioni: il tuo è tra questi?

Sai che in Italia ci sono dei nomi che, rispetto ad altri, sono ormai di tendenza tra i bambini. Ecco quali sono i più amati tra i neogenitori, nomi che non sembrano mai passare di moda

“Non ci sono più i nomi di una volta” possiamo esclamare senza tentennamenti poiché la diffusione dei nomi di persona è cambiata nel tempo e alcuni dei nomi una volta popolarissimi oggi quasi non si sentono più in giro.

Le nuove generazioni hanno gusti diversi, non è una novità, e anche in fatto di nomi per i nascituri sono aggiornati sulle tendenze. Lo dimostra l’ISTA, che anno dopo anno svela i nomi più diffusi dei nati iscritti in anagrafe.

Le statistiche confermano che vi sono dei nomi che più di tutti sono diventati di moda e che resistono senza cedere posizioni ai primissimi posti. Scopriamo quali.

Tra è bimbi, è Leonardo a dominare la classifica. Il nome Leonardo è un trend che sembra non passare mai. Dal 2018 a oggi, Leonardo è il nome più scelto dai neogenitori per i loro bimbi. Il report più recente ci dice infatti che i nati in Italia con questo sono ben 7888.

Vi piace invece il nome Francesco? Beh, buone notizie perché, dopo un calo, Francesco risale in graduatoria posizionandosi al secondo posto per il rapporto 2023 con 4823 nati sotto questo nome.

Lo scorso anno, il nome Francesco era precipitato al quarto posto, ma ora è di nuovo tra i preferiti dalle famiglie. Certo, nulla a confronto con gli “anni d’oro” 2013-2014, ma comunque un progresso notevole.

Anche Tommaso non scherza e rimane saldo al terzo posto, esattamente come lo scorso anno. Nel 2023, sono 4795 i piccoli Tommaso venuti al mondo. I fiocchi azzurri più richiesti riportano proprio questi nomi.

Tra le bimbe invece? Sofia, Aurora, Giulia sono i nomi più amati negli anni 2023 e 2022. Poche sorprese per i primi due, con rispettivamente 5465 e 4900 nate.

Eccezione per Giulia. Nel 2021, il nome si era aggiudicato il secondo posto con 5012 nate registrate in anagrafe come Giulia.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: ISTAT

Leggi anche: