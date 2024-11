Nel 2050 i bambini esposti alle ondate di calore saranno circa 8 volte di più

Quale quadro attende i nostri bambini? Il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato e secondo il rapporto Unicef, nel decennio 2050-2059, le crisi climatiche e ambientali diventeranno ancora più diffuse, con un numero di bambini esposti a ondate di calore estreme otto volte superiore

Il futuro delle bambine e dei bambini di tutto il mondo è incerto se non si interviene per salvaguardare i loro diritti. È l’urgenza che emerge dal rapporto dell’Unicef pubblicato oggi in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, quasi agli sgoccioli della COP29 di Baku.

Un studio approfondito (La condizione dell’infanzia nel mondo 2024: Il Futuro dell’Infanzia in un mondo in trasformazione), che pone grande enfasi sull’impatto della crisi climatica e che esamina dettagliatamente come tre grandi forze globali – o megatendenze – avranno forte influenza sulla vita dei bambini entro il 2050 e anche oltre.

Da cosa sono rappresentate queste megatendenze? Senza dubbio dai cambiamenti demografici, dalle crisi climatiche e ambientali e dalle tecnologie, che, seppur rivoluzionarie, rappresentano una sfida estrema oltre che un’opportunità che i bambini potrebbero dover affrontare in futuro non molto lontano.

Come sarà il mondo per i bambini nel 2050?

Ad oggi, quasi la metà dei bambini del mondo – circa 1 miliardo – vive in Paesi ad alto rischio climatico e ambientale. Dal 2022, 400 milioni di studenti in tutto il mondo hanno sperimentato chiusure scolastiche a causa di condizioni meteorologiche estreme.

Inoltre, rispetto agli anni 2000:

nel 2050 : si prevede che i bambini esposti alle ondate di calore saranno circa 8 volte di più

: si prevede che i 3,1 volte più bambini esposti alle inondazioni

1,7 volte più bambini esposti agli incendi

1,3 volte più bambini esposti alla siccità

1,2 volte più bambini esposti ai cicloni tropicali

Quasi il 60% dei bambini a livello globale vivrà in contesti urbani, rispetto al 44% degli anni 2000, mentre i tassi di sopravvivenza dei neonati a livello globale aumenteranno di quattro punti percentuali rispetto agli anni 2000, superando il 98%.

Nell’Africa orientale e meridionale, infine, il numero di bambini esposti ai conflitti aumenterà da 71 milioni negli anni 2000 a 97,8 milioni nel 2050, e da 5,1 milioni a 69 milioni nell’Africa occidentale e centrale.

Ma ci sono anche notizie positive

Non è tutto perso, per fortuna. Secondo il rapporto, infatti, l’aspettativa di vita alla nascita aumenterà. Anche l’accesso dei bambini all’istruzione, aumentato negli ultimi 100 anni, continuerà a salire e si prevede che quasi il 96% dei bambini a livello globale avrà almeno un’istruzione primaria nel 2050, rispetto all’80% degli anni 2000.

Conclusione? Rimane necessario porre i diritti dei nostri bambini al centro di tutte le strategie e di tutte le politiche dei grandi della Terra, quegli stessi grandi che a volte sembrano dimenticarsi che tutto rimarrà nelle mani delle nuove generazioni. Servirebbero per loro più investimenti in istruzione, più investimenti nei servizi e in città sostenibili e resilienti e un maggior sviluppo nelle infrastrutture, nella tecnologia, nei servizi essenziali e nei sistemi di supporto sociale.

Una rete che renderebbe la condizione dei bambini di oggi e di quelli che verranno un po’ meno sofferente.

QUI trovi il rapporto UNICEF completo.

