È morta la piccola Greta, operata in Thailandia per un tumore aggressivo mentre era in vacanza

Greta è morta all’età di 9 anni a causa del tumore aggressivo scoperto mentre era in vacanza in famiglia in Thailandia: non sono bastati l’operazione e gli sforzi dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma

Purtroppo la piccola Greta non ce l’ha fatta. La storia della bimba di nove anni di Roma aveva tenuto tutti con il fiato sospeso, sperando che potesse esserci il lieto fine che però non c’è stato. Tutto ha avuto inizio quando si trovava in vacanza con la famiglia in Thailandia lo scorso marzo.

Durante il viaggio, Greta ha accusato una forte emicrania che ha spinto i genitori a portarla in ospedale a Phuket. Qui, dopo una serie di esami, i medici hanno diagnosticato un tumore molto aggressivo. Dopo un intervento chirurgico iniziale che ha stabilizzato le sue condizioni, la Farnesina ha organizzato un volo dell’Aeronautica Militare per riportare Greta in Italia.

A gestire il rientro in Italia della bambina sono stati il personale dell’Aeronautica Militare, un team di infermieri e medici rianimatori e neurochirurghi del Bambino Gesù, che hanno viaggiato con lei per garantirle la necessaria assistenza medica, i funzionari della Farnesina e della Sede diplomatica.

É da poco atterrato il volo che ha riportato a Roma una bambina🇮🇹 di 9 anni, gravemente malata, che si trovava in Thailandia. Ringrazio @ItalyMFA,@Palazzo_Chigi,@ItalianAirForce. La piccola é già in cura al Bambino Gesù. Il risultato di un gioco di squadra, silenzioso e riservato — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 1, 2024

Per lei si era mobilitata tutta la comunità

Il volo è atterrato a Ciampino il 1° aprile, e la bimba è stata immediatamente trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove ha continuato a ricevere le cure necessarie. Nonostante gli sforzi dei medici e la determinazione della bambina nel combattere, Greta è deceduta lo scorso 30 agosto.

La notizia della sua morte è stata comunicata tramite i social media dal IV Municipio di Roma, dove Greta viveva con la sua famiglia. Il Municipio ha espresso le sue più sentite condoglianze, sottolineando la forza e il coraggio che la piccola ha dimostrato durante la sua malattia.

Anche la comunità di Colli Aniene, il quartiere di residenza di Greta, si è mobilitata, organizzando raccolte fondi e manifestando il proprio sostegno alla famiglia in questo momento difficile. I genitori della bambina hanno però interrotto l’iniziativa dopo aver fatto sapere di non aver bisogno di denaro.

Grande la commozione ai suoi funerali, con tanti increduli e in lacrime per quanto accaduto. Presenti tra la folla amici, parenti, conoscenti, compagni di scuola con la bara portata a spalla dal padre. Una vita purtroppo spezzata in pochi mesi, nonostante decine di medici si siano impegnati per salvare la piccola Greta.

Il Presidente, La Giunta, il Consiglio e i dipendenti del IV Municipio si stringono al dolore della famiglia Teseo-Russo… Posted by Municipio Roma IV on Saturday, August 31, 2024

