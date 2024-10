Mindfulness per i bambini: benefici scientifici e consigli pratici per portare più consapevolezza nella vita dei tuoi figli

Portare la pratica della mindfulness nella vita dei bambini può portare numerosi benefici per il loro benessere: ecco come iniziare in modo semplice e giocoso

Negli ultimi anni, la pratica della mindfulness è diventata una parte essenziale del benessere psicologico per molte persone, contribuendo a ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e promuovere un maggiore equilibrio emotivo.

Ma cosa rende la mindfulness così efficace? I benefici di questa pratica su mente e corpo sono numerosi, e dimostrati anche dalla scienza:

Migliora la gestione dello stress, insegnando a riconoscere i pensieri negativi senza lasciarsi trascinare da esssi e aiutando a ridurre i livelli di cortisolo (ormone dello stress) nel corpo, promuovendo una maggiore calma interiore Incrementa la consapevolezza di sé, aiutando le persone a sviluppare una maggiore auto-riflessione, migliorando la comprensione dei propri pensieri, emozioni e comportamenti Migliora la memoria e le capacità cognitive – inclusa la memoria di lavoro, grazie alla maggiore concentrazione e riduzione della distrazione: uno studio della Harvard Medical School ha dimostrato che la mindfulness può addirittura stimolare la crescita di nuove connessioni neurali Favorisce la resilienza emotiva, aiutando a regolare le emozioni, insegnando a non reagire impulsivamente ma a gestire situazioni difficili con maggiore equilibrio e chiarezza Promuove un sonno migliore, riducendo i pensieri ossessivi e l’ansia che disturbano il sonno e migliorando la qualità del riposo notturno Riduce i sintomi di depressione, aiutando a combattere la cosiddetta ruminazione mentale, un processo che può esacerbare sintomi di depressione e ansia Promuove il benessere fisico, abbassando la pressione sanguigna, migliorando la funzione immunitaria e contribuendo a una migliore gestione del dolore cronico.

Insomma, i benefici di questa pratica antichissima sulla qualità della nostra vita sono davvero tanti – e non valgono solo per noi “grandi”: infatti, sebbene la mindfulness sia comunemente associata alle persone adulte, è possibile coinvolgere nella pratica anche i bambini.

Numerosi studi scientifici hanno esplorato i vantaggi della mindfulness nei bambini, e i risultati sono promettenti. In particolare, questa pratica si è rivelata utile per migliorare l’attenzione (per esempio, a scuola), ridurre l’ansia e promuovere un comportamento più equilibrato e resiliente.

Uno studio condotto negli Stati Uniti, in particolare, ha dimostrato che i bambini che partecipavano a programmi di mindfulness presentavano un aumento delle capacità di concentrazione e una riduzione dei livelli di ansia rispetto ai coetanei che non praticavano la mindfulness.

Un’altra ricerca, pubblicata nel Journal of Applied School Psychology, ha evidenziato che i bambini che partecipano a sessioni di consapevolezza in classe dimostrano una maggiore regolazione emotiva e una riduzione delle esplosioni di rabbia.

Leggi anche: Yoga per bambini: i benefici, come e perché praticare Yoga fin da piccoli

Insegnare la mindfulness ai bambini

Iniziare i bambini alla mindfulness richiede un approccio creativo e delicato – oltre a una buona dose di pazienza e comprensione: non è facile spingere i più piccoli a stare fermi e in silenzio, anche solo per pochi minuti, per permettere alla mente di radicarsi nel qui e ora.

È fondamentale, quindi, rendere la pratica divertente e accessibile, integrandola nelle attività quotidiane senza forzature. Ecco qualche consiglio per iniziare:

Inizia con esercizi di respirazione. Uno dei modi più semplici per introdurre i bambini alla mindfulness è attraverso esercizi di respirazione: chiedere loro di concentrarsi sul proprio respiro, contare i respiri o immaginare di gonfiare un palloncino può essere un buon inizio Utilizza il gioco. Integrare la consapevolezza in giochi e attività può rendere la pratica più accattivante per i bambini: ad esempio, si possono fare giochi di ascolto, chiedendo ai bambini di chiudere gli occhi e identificare i suoni o i profumi intorno a loro. Crea una routine. Stabilire un momento fisso della giornata per la pratica della mindfulness – come ad esempio prima di andare a letto, al mattino prima di entrare in classe o prima di iniziare i compiti – può aiutare a rendere questa abitudine parte della loro routine quotidiana Incoraggia la gratitudine. Un esercizio utile per i bambini è quello di riflettere su tre cose per cui sono grati ogni giorno, per iniziare a coltivare un atteggiamento positivo e consapevole: a questo scopo, possiamo anche creare un barattolo della gratitudine (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Integrando queste semplici pratiche di consapevolezza nella routine quotidiana, possiamo aiutare i più piccoli a crescere con maggiore equilibrio, concentrazione e serenità.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Ti consigliamo anche: