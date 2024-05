Hot Wheels lancia la sua prima macchinina con le scritte in Braille per i bambini ciechi

Hot Wheels ha lanciato una macchinina con rilievi in Braille, realizzata con la collaborazione della National Federation of the Blind negli Stati Uniti

Hot Wheels, il famoso marchio di automobili giocattolo appartenente al gruppo Mattel, continua a distinguersi per il suo impegno verso l’inclusione e l’accessibilità. Dopo aver recentemente lanciato un’auto in grado di rotolare in tutte le direzioni per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, il brand ha ora introdotto una macchinina con rilievi in Braille.

Questa nuova creazione, denominata HW Braille Racer, è frutto di una collaborazione con la National Federation of the Blind negli Stati Uniti. La macchinina presenta un design particolare, con rilievi in Braille sulle fiancate e sul telaio.

Le scritte “Hot Wheels Twin Mill” e “#68” sono tutte in Braille, permettendo ai bambini non vedenti di leggere il nome e il numero del modello semplicemente toccandolo. Anche la confezione è stata progettata con rilievi in Braille, offrendo così un’esperienza sensoriale completa sin dal primo contatto con il prodotto.

È disponibile anche su Amazon, seppur sia stata distribuita solo negli USA

La macchinina è distribuita esclusivamente negli Stati Uniti, ma è disponibile anche su Amazon al prezzo di 15 euro. Ci sono altre varianti della serie, tra cui una versione ZAMAC (lega di fusione zinco-alluminio-magnesio-rame) interamente in metallo nudo (con più peso) e una versione verniciata con finitura opaca, oltre alla versione in plastica liscia più leggera.

L’inclusività nel design dei giocattoli non è solo una strategia di marketing vincente, ma anche un modo per promuovere valori importanti come l’uguaglianza e l’accessibilità fin dalla tenera età. I giocattoli inclusivi permettono ai bambini di diverse abilità di giocare insieme, abbattendo barriere e favorendo la comprensione reciproca.

La HW Braille Racer rappresenta un passo significativo in questa direzione, offrendo ai bambini ciechi e ipovedenti la possibilità di vivere l’emozione del gioco con un prodotto pensato appositamente per loro.

Fonte: Hot Wheels – HW Braille Racer

