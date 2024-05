Bandiere verdi 2024: tutte le 155 spiagge a misura di bambini scelte dai pediatri

Sono state assegnate le Bandiere verdi per le spiagge più adatte ai bambini: 155 in totale, con l’aggiunta rispetto all’anno scorso di San Salvo Marina, in Abruzzo

È stato svelato l’elenco dei lidi a cui sono state assegnate le “Bandiere Verdi”, un riconoscimento conferito a 155 spiagge italiane ritenute particolarmente adatte ai bambini. Queste spiagge sono state selezionate da un gruppo di 2.949 pediatri italiani e stranieri che hanno valutato vari aspetti essenziali per garantire il comfort e la sicurezza dei piccoli bagnanti e delle loro famiglie.

San Salvo Marina, situata in provincia di Chieti, è l’unica new entry del 2024, aggiungendosi alla lista di località già selezionate negli anni precedenti. Le spiagge premiate con la Bandiera Verde si distinguono per alcune caratteristiche fondamentali: ampi spazi tra gli ombrelloni che permettono ai bambini di giocare liberamente, un mare calmo e sicuro con acque che non diventano subito profonde, la presenza di assistenti di spiaggia, attrezzature per il divertimento e servizi di ristorazione.

La cerimonia di presentazione delle Bandiere Verdi si è svolta presso la Casa della Cultura “La Porta della Terra” del Comune di San Salvo. Il dottor Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa e coordinatore della ricerca per l’assegnazione dei riconoscimenti, ha sottolineato come le Bandiere Verdi siano distribuite in tutta Italia, con una ogni 55 km.

L’Abruzzo è la regione più “verde” d’Italia dato che ha la più alta densità di bandiere verdi, una ogni 11,8 km, seguita da Emilia-Romagna (una ogni 13,5 km) e Marche (una ogni 13,8 km). In termini assoluti vince invece la Calabria, che si aggiudica un totale di 20 bandiere verdi, seguita da Sicilia (18) e Sardegna (16). Andiamo a vedere quali sono regione per regione.

Abruzzo

Alba Adriatica (Teramo) 2019; Giulianova (Teramo) 2010; Montesilvano (Pescara) 2010; Ortona-Spiaggia dei Saraceni (Chieti) 2019; Pescara 2016; Pineto-Torre Cerrano (Teramo) 2016; Roseto degli Abruzzi (Teramo) 2012; San Salvo-San Salvo Marina (Chieti) 2024; Silvi-Silvi Marina (Teramo) 2012; Tortoreto (Teramo) 2015; Vasto-Vasto Marina (Chieti) 2010

Basilicata

Maratea (Potenza) 2012; Pisticci-Marina di Pisticci (Matera) 2010

Calabria

Bianco (Reggio Calabria) 2018; Bova Marina (Reggio Calabria) 2010; Bovalino (Reggio Calabria) 2010; Caulonia-Caulonia Marina (Reggio Calabria) 2022; Capo Vaticano (Vibo Valentia) 2016; Cariati (Cosenza) 2010; Cirò Marina-Punta Alice (Crotone) 2012; Isola di Capo Rizzuto (Crotone) 2009; Locri (Reggio Calabria) 2016; Melissa-Torre Melissa (Crotone) 2015; Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza) 2010; Montepaone (Reggio Calabria) 2023; Nicotera (Vibo Valentia) 2008; Palmi (Reggio Calabria) 2016; Praia a Mare (Cosenza) 2010; Roccella Jonica (Reggio Calabria) 2012; Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro) 2010; Siderno (Reggio Calabria) 2016; Soverato (Catanzaro) 2009; Squillace (Catanzaro) 2018

Campania

Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016; Ascea (Salerno) 2016; Centola-Palinuro (Salerno) 2009; Ischia: Cartaromana, Lido San Pietro (Napoli) 2016; Marina di Camerota (Salerno) 2009; Pisciotta (Salerno) 2016; Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno) 2016; Positano: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) 2015; Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012; Sapri (Salerno) 2012

Emilia Romagna

Bellaria-Igea Marina (Rimini) 2012; Cattolica (Rimini) 2012; Cervia-Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) 2010; Cesenatico (Forlì Cesena) 2012; Gatteo-Gatteo Mare (Forlì-Cesena) 2015; Misano Adriatico (Rimini) 2015; Ravenna-Lidi Ravvenati (Ravenna) 2015; Riccione (Rimini) 2008; Rimini 2016; San Mauro Pascoli-San Mauro mare (Forlì – Cesena) 2016

Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia) 2010; Lignano Sabbiadoro (Udine) 2008

Lazio

Anzio (Roma) 2016; Formia (Latina) 2009; Gaeta (Latina) 2009; Lido di Latina (Latina) 2010; Montalto di Castro (Viterbo) 2009; Sabaudia (Latina) 2008; San Felice Circeo (Latina) 2012; Sperlonga (Latina) 2009; Terracina (Latina) 2019; Ventotene-Cala Nave (Latina) 2015

Liguria

Finale Ligure (Savona) 2015; Lavagna (Genova) 2016; Lerici (La Spezia) 2012; Noli (Savona) 2016

Marche

Civitanova Marche (Macerata) 2012; Cupra Marittima (Ascoli Piceno) 2020; Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino) 2016; Gabicce mare (Pesaro-Urbino) 2015; Grottammare (Ascoli Piceno) 2016; Mondolfo-Marotta (Pesaro-Urbino) 2016; Numana-Alta -Bassa Marcelli Nord (Ancona) 2015; Pesaro (Pesaro-Urbino) 2016; Porto Recanati (Macerata) 2012; Porto San Giorgio (Fermo) 2010; San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) 2008; Senigallia (Ancona) 2012; Sirolo (Ancona) 2016

Molise

Termoli (Campobasso) 2012

Puglia

Fasano (Brindisi) 2016; Gallipoli (Lecce) 2009; Ginosa-Marina di Ginosa (Taranto) 2015; Lizzano-Marina di Lizzano (Taranto) 2010; Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) 2019; Melendugno (Lecce) 2016; Ostuni (Brindisi) 2008; Otranto (Lecce) 2012; Polignano a Mare-Cala Fetente-Cala Ripagnola-Cala San Giovanni (Bari) 2016; Porto Cesareo (Lecce) 2016; Rodi Garganico (Foggia) 2012; Salve-Marina di Pescoluse (Lecce) 2010; Vieste (Foggia) 2009

Sardegna

Alghero (Sassari) 2009; Bari Sardo (Ogliastra) 2010; Cala Domestica (Carbonia-Iglesias) 2010; Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio) 2010; Carloforte-Isola di San Pietro: La Caletta-Punta Nera-Girin-Guidi (Carbonia-Iglesias) 2010; Castelsardo-Ampurias (Sassari) 2012; Is Aruttas-Mari Ermi (Oristano) 2010; La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio) 2012; Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro) 2010; Oristano-Torre Grande (Oristano) 2015; Poetto (Cagliari) 2012; Quartu Sant’Elena (Cagliari) 2012; Santa Giusta (Oristano) 2016; San Teodoro (Nuoro) 2008; Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) 2012; Tortolì-Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra) 2016

Sicilia

Balestrate (Palermo) 2016; Campobello di Mazara-Tre Fontane-Torretta Granitola (Trapani) 2010; Catania-Playa 2016; Cefalù (Palermo) 2008; Giardini Naxos (Messina) 2016; Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa) 2012; Lipari-Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) 2012; Marsala-Signorino (Trapani) 2015; Mazara del Vallo-Tonnarella (Trapani) 2021; Menfi-Porto Palo di Menfi (Agrigento) 2010; Noto-Vendicari (Siracusa) 2010; Palermo-Mondello 2016; Pozzallo-Pietre Nere-Raganzino (Ragusa) 2015; Ragusa-Marina di Ragusa 2009; Santa Croce Camerina-Casuzze-Punta secca-Caucana (Ragusa) 2010; San Vito Lo Capo (Trapani) 2009; Scicli-Sampieri (Ragusa) 2021; Vittoria-Scoglitti (Ragusa) 2010

Toscana

Bibbona (Livorno) 2016; Camaiore-Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca) 2015; Castiglione della Pescaia (Grosseto) 2012; Follonica (Grosseto) 2012; Forte dei Marmi (Lucca) 2012; Grosseto-Marina di Grosseto, Principina a Mare 2010; Monte Argentario-Cala Piccola-Porto Ercole (Le Viste)-Porto Santo Stefano (Cantoniera-Moletto-Caletta)-Santa Liberata (Bagni Domiziano-Soda-Pozzarello) (Grosseto) 2015; Pietrasanta-Marina di Pietrasanta-Tonfano-Focette (Lucca) 2015; Pisa-Marina di Pisa-Calambrone-Tirrenia (Pisa) 2016; San Vincenzo (Livorno) 2012; Viareggio (Lucca) 2008

Veneto

Caorle (Venezia) 2015; Cavallino Treporti (Venezia) 2010; Chioggia-Sottomarina (Venezia) 2016; Iesolo-Jesolo Pineta (Venezia) 2008; Lido di Venezia (Venezia) 2010; San Michele al Tagliamento-Bibione (Venezia) 2016

Fonte: Legambiente

