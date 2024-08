La geniale auto elettrica giocattolo con mocio incorporato che pulisce al posto tuo mentre i figli si divertono

Questo go-kart elettrico che fa anche da lavapavimenti è un giocattolo per bambini che fa imparare loro a fare le faccende di casa divertendosi

Immagina di trasformare le faccende domestiche in un gioco entusiasmante per i tuoi bambini con il Kidscleancar, un innovativo go-kart elettrico che svolge anche il compito di lavapavimenti. Questo nuovo giocattolo, recentemente lanciato, promette di combinare divertimento e utilità, permettendo ai più piccoli di “pulire” mentre si divertono a sfrecciare per casa.

È progettato per bambini fino a 54 kg e tocca una velocità massima di 8 km/h. Realizzato in acrilonitrile butadiene stirene (ABS), il go-kart è robusto e resistente, ideale per l’uso domestico. La batteria consente una durata di guida di circa 4 ore, con un’autonomia di 16 km, rendendolo adatto per sessioni di gioco prolungate. Inoltre non è necessaria alcuna installazione complessa: è pronto all’uso in meno di due minuti.

Una delle caratteristiche principali di questo go-kart è il suo sistema di pulizia. La parte anteriore del veicolo è dotata di un mocio, che può essere adattato a diversi tipi di mop, compresi canovacci e fogli di carta assorbente.

È in vendita a 184 €

Anche se il produttore non fornisce dettagli approfonditi sull’efficacia del mocio, sembra che l’idea sia quella di trasformare le faccende in un’attività ludica. La possibilità di scegliere tra due modalità di guida, una lenta e una veloce, offre sicurezza ai principianti e brividi ai più esperti.

Questo giocattolo stravagante, che ricorda un mini trattorino tosaerba più che un tradizionale go-kart, è venduto a 184 € e può essere trovato sul sito dell’azienda e su Amazon, sebbene al momento qui sia esaurito.

Certo non è l’invenzione di cui forse avevamo bisogno, ma questo curioso rappresenta comunque una soluzione creativa per coinvolgere i bambini nelle faccende domestiche in modo divertente. Potrebbe essere un’idea regalo originale per i genitori che cercano un modo innovativo per far partecipare i loro figli ai mestieri di casa e… fare meno fatica.

Fonte: KidsCleanCar

