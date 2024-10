I 10 più bei libri per bambini di Gianni Rodari (che tutti dovrebbero leggere)

I più bei libri di Gianni Rodari ancora oggi attuali più che mai sia per i bambini ma anche per gli adulti

Gianni Rodari scrittore, giornalista, poeta e pedagogista italiano è stato uno dei più amati scrittori di libri per bambini dei nostri tempi. Famoso per la sua fantasia, originalità e creatività inesauribile, ha contribuito a rinnovare la letteratura per l’infanzia con i suoi racconti, filastrocche e poesie in grado di trasformare il quotidiano in straordinario e di catturare l’immaginazione di generazioni di bambini (e adulti). Perché le sue storie da decenni non solo divertono, ma riescono tuttora a educare e stimolare la riflessione.

Alzi la mano chi non ricorda almeno una delle sue tante filastrocche. Perché, diciamolo, le opere di Gianni Rodari, sebbene scritte decenni fa, restano più attuali che mai. La capacità di raccontare storie intrise di fantasia e valori universali, infatti, rendono i suoi libri ancora oggi perfetti per i bambini più piccoli, da leggere insieme ai genitori o da soli. Ma le storie di Rodari, con la loro profondità e i temi delicati che toccano, sono ideali anche per gli adulti, che possono trovare in esse riflessioni significative sulla vita, la società e l’importanza della creatività. Il mondo di Rodari, infatti, non smette di ispirare, ricordandoci che l’immaginazione non ha età e che le storie, quelle buone, rimangono sempre attuali.

I libri di Rodari, non a caso, continuano a essere amati e letti in tutto il mondo grazie alla loro capacità di parlare ai bambini (e agli adulti) con un linguaggio semplice ma carico di significato. Attraverso giochi di parole, situazioni surreali e personaggi memorabili, Rodari ci insegna a non smettere mai di sognare e a vedere il mondo con occhi nuovi.

Ed ecco allora la nostra selezione di libri imperdibili da leggere o da regalare che hanno reso l’autore un vero maestro della letteratura per l’infanzia

I viaggi di Giovannino Perdigiorno

I viaggi di Giovannino Perdigiorno è uno dei racconti più fantasiosi e avventurosi di Gianni Rodari. Adatto per i bambini dai 6 anni in su, un libretto allegro e simpatico è una raccolta di filastrocche che raccontano i fantasiosi viaggi di Giovannino Perdigiorno in pianeti bizzarri e stravaganti. Brevi storielle accompagnate da colorati disegni che possono essere lette velocemente e che non solo danno tanto allegria ma fanno volare l’immaginazione dei nostri bambini. Durante le sue esplorazioni, si imbatte in città e luoghi dai nomi evocativi come il Paese degli uomini di gomma, il Paese delle persone piccolissime e il Paese di quelli che non fanno niente. Questo libro, come molte altre opere di Rodari, stimola l’immaginazione dei giovani lettori, incoraggiandoli a esplorare e a porsi domande su ciò che vedono intorno a loro, ma anche di far riflettere su temi come la diversità, la curiosità e l’importanza della conoscenza. Ogni tappa del suo viaggio è una piccola lezione di vita, che insegna l’importanza del pensiero critico e dell’apertura mentale, valori centrali in tutto l’universo rodariano.

Favole al telefono

Uno dei libri più celebri di Rodari, Favole al telefono raccoglie una serie di racconti brevi, ciascuno della durata di una telefonata che il ragionier Bianchi, rappresentante di commercio, fa alla sua bambina ogni sera da una città diversa. Ogni favola è un piccolo capolavoro di fantasia: storie che mescolano il surreale con il quotidiano, proponendo personaggi indimenticabili come Giovannino Perdigiorno o il paese con l’errore. Il messaggio di fondo, dietro la leggerezza delle storie, è profondo: c’è sempre un modo diverso e creativo di vedere il mondo. Adatto ai bambini dai 6 anni in su.

Le avventure di Cipollino

Le avventure di Cipollino è uno dei libri più amati di Rodari, con un protagonista singolare: un piccolo cipollino che si ribella alle ingiustizie sociali. Ambientato in un mondo popolato da frutti e verdure antropomorfe, il romanzo racconta le avventure di Cipollino nella sua lotta contro i potenti come il Principe Limone e il Cavalier Pomodoro, difendendo i più deboli. Sotto l’apparente semplicità del racconto si cela una critica sociale che insegna ai bambini il valore della giustizia e della solidarietà. Adatto a partire dai 7 anni.

La grammatica della fantasia

La grammatica della fantasia non è un libro di narrativa, ma un manuale sull’arte di inventare storie. Destinato non solo a scrittori e insegnanti, ma a chiunque voglia avvicinare i bambini alla creatività, Rodari esplora in maniera accessibile e divertente le tecniche per stimolare la fantasia. Questo libro che ha oggi più di mezzo secolo è un omaggio alla capacità immaginativa dei più piccoli e alla necessità di coltivarla, con consigli pratici e divertenti per chi vuole imparare l’arte dell’invenzione. Un libro per tutti, genitori, insegnanti, ragazzi. L’edizione speciale per i 50 anni dalla prima uscita del libro è arricchita dalle illustrazioni di Lucio Schiavon.

Prime Fiabe e Filastrocche

Questo libretto di poche pagine racchiude tante storie e filastrocche originali e divertenti, come ad esempio “L’omino della pioggia“ un omino leggero leggero, che abita sulle nuvole e salta da una nuvola all’altra per aprire i rubinetti, lasciando così cadere l’acqua sulla terra, per poi richiuderli e passare su un’altra nuvola. Prime fiabe e filastrocche è adatto anche ai più piccini essendo racconti brevi e semplici da apprendere.

C’era due volte il barone Lamberto

In C’era due volte il barone Lamberto, Rodari affronta il tema dell’immortalità in modo fantasioso e surreale. Il vecchio barone Lamberto scopre che finché qualcuno pronuncia il suo nome, lui può continuare a vivere. Così si circonda di persone pagate per ripetere il suo nome, ma ben presto la situazione sfugge di mano. Con il suo tipico umorismo, Rodari ci offre una riflessione sul tempo, la memoria e il valore della vita, avvolta in una storia bizzarra e coinvolgente. Adatto a partire dai 10 anni.

Gelsomino nel paese dei bugiardi

In Gelsomino nel paese dei bugiardi, Rodari ci porta in un regno in cui tutto è basato sulla menzogna: i cani miagolano, i gatti abbaiano, e chi dice la verità viene punito. Gelsomino, con la sua voce incredibilmente potente, cerca di riportare la verità in questo strano paese. Un libro che invita i giovani lettori a riflettere sul valore della verità e sulla pericolosità delle menzogne, affrontando temi complessi con l’usuale leggerezza e ironia di Rodari.

Il libro degli errori

Un altro titolo imperdibile è Il libro degli errori, una raccolta di brevi racconti che giocano sugli errori linguistici dei bambini. Con la sua abilità nel trovare il lato divertente e creativo degli sbagli, Rodari insegna che gli errori non sono mai fine a se stessi, ma opportunità di crescita e di scoperta. Un libro che, attraverso il gioco, aiuta i piccoli lettori a non aver paura di sbagliare e ad affrontare con leggerezza le difficoltà. Adatto a bambini dai 9 anni in su.

Il pianeta degli alberi di Natale

Un’avventura spaziale che solo Rodari poteva immaginare: Il pianeta degli alberi di Natale racconta la storia di Marco, un bambino che viene trasportato su un pianeta dove è sempre Natale. Ma dietro l’apparenza festosa, il libro nasconde un racconto di crescita personale e di scoperta di sé, in cui Marco impara il valore della gentilezza e dell’altruismo. Il tema della festa si trasforma così in una riflessione sul significato più profondo della felicità e del dono.

La Freccia Azzurra

Anche se è indicato per i bambini un po’ più grandicelli, La Freccia Azzurraè classico, un libro semplice e anche se scritto negli anni 50 sempre molto attuale. Con le illustrazione di Nicoletta Costa è un racconto irresistibile per tutti i bambini. Una storia unica del suo genere in cui la Befana non è quella vecchietta delle solite favole che porta i regali a tutti i bambini buoni, ma quella del mondo vero (che è quasi baronessa) che porta i regali solo ai bambini con i genitori che possono permettersi di pagarla. Il romanzo affronta temi importanti come la solidarietà, l’amicizia e l’ingiustizia sociale, invitando i bambini a riflettere su ciò che è veramente importante, al di là del possesso materiale. Rodari, con la sua consueta delicatezza, riesce a trasmettere un messaggio universale: non è tanto ciò che possediamo a renderci felici, ma i legami umani e la generosità verso gli altri

Qualsiasi libro di Gianni Rodari scegliate di leggere ai vostri bambini, non li annoierà anzi li conquisterà e li porterà nei suoi fantastici mondi pieni simpatiche avventure perché si tratta non sono solo storie da leggere, ma vere e proprie lezioni di vita che accompagnano il lettore ben oltre l’infanzia.

