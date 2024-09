Fattoria della Zucca: riapre oggi la pumpkin patch più grande di Roma (ed è già corsa ai biglietti per visitarla)

Dopo il successo degli scorsi anni, la Fattoria della Zucca riapre i cancelli per celebrare la nuova stagione autunnale. Dal 22 settembre al 3 novembre accoglierà visitatori di tutte le età. I biglietti sono già acquistabili online, e la promessa per quest'anno è di un'edizione ancora più ricca di sorprese e attività.

Situata nel cuore del Parco di Veio, riserva naturale protetta alle porte di Roma, torna dal 22 settembre a domenica 3 novembre, la Fattoria della Zucca offre il Pumpkin Patch (un vasto campo pieno di zucche) più grande della città, dove adulti e bambini possono passeggiare tra i filari di zucche, scegliendo la loro preferita per poi colorarla o intagliarla, secondo la tradizione americana.

Oltre alla raccolta delle zucche, la fattoria propone numerose attività ricreative: si possono creare decorazioni autunnali, compiere passeggiate con pony e cavalli, ed incontrare i simpatici animali della fattoria. Non mancherà l’occasione di gustare specialità culinarie, dolci e salate, a base di zucca, arricchite da piatti tipici autunnali.

Le novità dell’edizione 2024

Tra le novità di quest’anno, la fattoria ha ampliato l’area giochi, arricchendola con nuove installazioni. I visitatori potranno divertirsi con giochi liberi, spettacoli di burattini, momenti di magia e la baby dance, tutto incluso nel costo del biglietto. Anche gli animali avranno nuovi spazi: le loro casette colorate arricchiranno ulteriormente l’atmosfera della fattoria.

Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, accanto ai piatti tradizionali sarà presente uno stand di street food. Al Zucca Bar, il protagonista sarà il Pumpkin Spice Latte, affiancato da altre prelibatezze come il gelato alla zucca e la birra artigianale firmata Baladin, con una particolare variante a base di zucca. Sono previste anche opzioni per vegani e celiaci, mentre per i bambini molto piccoli, in fase di svezzamento, è consentito portare cibo dall’esterno.

Un luogo per famiglie e bambini

La Fattoria della Zucca invita i partecipanti a immergersi completamente nell’esperienza, pertanto consigliamo un abbigliamento comodo e adatto alle attività all’aria aperta. Il campo agricolo, dotato di ampi spazi aperti balle di fieno e staccionate, offre il contesto perfetto per giocare, correre e rilassarsi. È consigliato l’uso di fasce o marsupi per i più piccoli, data la difficoltà di muoversi con i passeggini su terreni non asfaltati. Per garantire un’esperienza sicura e piacevole, i bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto.

Biglietti e abbonamenti

Quest’anno la Fattoria della Zucca introduce una novità interessante: oltre al classico biglietto d’ingresso, del costo di 10 euro, e al biglietto open da 20 euro, sarà possibile acquistare abbonamenti individuali o familiari, per chi desidera tornare più volte nel corso della stagione. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni e per le persone con disabilità.

Anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti, purché tenuti al guinzaglio. Per i cani di taglia medio-grande è richiesta la museruola.

Per maggiori dettagli e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale della Fattoria della Zucca. I biglietti stanno già andando a ruba.

