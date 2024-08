Emergenza giochi: questa associazione che aiuta i piccoli ricoverati in oncologia ha bisogno di noi!

Ageop Ricerca Odv cerca giochi per bambini e ragazzi ricoverati in oncologia pediatrica all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna

Ageop Ricerca Odv, l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, ha lanciato un appello urgente per raccogliere giocattoli destinati ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Con l’obiettivo di alleviare la permanenza ospedaliera dei piccoli pazienti, l’associazione ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook, evidenziando l’importanza dei giochi nella vita dei bambini, sia in estate che in inverno.

Il reparto, infatti, ha bisogno di una varietà di giocattoli per rispondere alle diverse preferenze e fasce d’età dei bambini. In particolare, sono richiesti giocattoli come bambole e Barbie per le bambine e per le ragazze adolescenti smalti, ombretti e trucchi.

Per i maschietti sono molto apprezzati dinosauri, macchine e supereroi. Inoltre i Lego sono particolarmente richiesti, poiché risultano molto amati dai piccoli pazienti di tutte le età. L’associazione sottolinea che i Lego, sebbene costosi, sono fondamentali per il gioco e la creatività dei bambini.

L’associazione può accettare solo giochi nuovi

Ageop Ricerca ha anche dichiarato di avere buone scorte di giocattoli musicali, giochi da tavolo e giocattoli per i più piccoli. Per quanto riguarda la plastilina e i giochi creativi, le riserve attuali sono sufficienti solo per alcuni mesi, e la disponibilità potrebbe non durare fino alla fine dell’anno.

Un aspetto importante da considerare è che, per ragioni di igiene e sicurezza, l’associazione può accettare solo giocattoli nuovi. La generosità di chiunque desideri contribuire è quindi fondamentale per soddisfare le necessità del reparto e portare un sorriso sui volti dei bambini in ospedale.

Chiunque sia interessato a fare una donazione può consultare la pagina Facebook di Ageop Ricerca per maggiori dettagli su come partecipare. È stata fatta anche una lista su Amazon a questo link. Vi lasciamo il post qui sotto:

Cari Amici, abbiamo una 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗚𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗚𝗜𝗢𝗖𝗛𝗜 🚨 𝗽𝗲𝗿𝗼̀ 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗶𝗴𝗶𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼-𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘁𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗴𝗶𝗼𝗰𝗵𝗶 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶…. Posted by Ageop Ricerca on Saturday, August 10, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: