C’è tempo fino al 31 dicembre per chiedere il Bonus Asili Nido 2024

Il Bonus asilo nido è un contributo economico per pagare le rette dei nidi pubblici e privati o per assistenza domiciliare per bimbi sotto i 3 anni. L'importo varia in base all'ISEE minorenni e si richiede online all'INPS. La domanda va presentata entro il 31 dicembre 2024.

Anche per quest’anno c’è ancora la possibilità di chiedere il Bonus Asili Nido! Una piccola, piccolissima, boccata di ossigeno per tutte le mamme e i papà!

Il Bonus asilo nido è un aiuto economico, messo a disposizione dall’INPS che copre in parte il costo delle rette per i nidi pubblici e privati o per il supporto domiciliare, ed è pensato per i genitori di bimbi piccoli che soddisfano i requisiti necessari.

L’importo del bonus dipende dal valore dell’ISEE, e viene erogato direttamente dall’INPS al genitore che si occupa del pagamento della retta.

Novità 2024

Il Bonus Nido 2024 porta alcune novità:

Maggiorazione per famiglie con due figli: fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni.

fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni. ISEE fino a 40.000 euro: importo base del bonus esteso a più famiglie.

A chi è destinato?

Il Bonus è pensato per le famiglie con figli:

– sotto i tre anni (o che compiono tre anni entro l’anno solare);

– iscritti a un nido pubblico o privato autorizzato, o affetti da patologie croniche certificate. La domanda può essere presentata anche dopo il compimento dei tre anni, purché entro l’anno solare.

Come funziona?

Quanto spetta

A seconda dell’ISEE minorenni, gli importi sono i seguenti:

– ISEE fino a 25.000 euro: 3.000 euro l’anno (272,73 euro al mese per 11 mesi, l’undicesima mensilità è di 272,70 euro).

– ISEE tra 25.001 e 40.000 euro: 2.500 euro l’anno (227,27 euro al mese per 11 mesi, l’undicesima è di 227,30 euro).

– ISEE oltre 40.001 euro: 1.500 euro l’anno (136,37 euro al mese per 11 mesi, l’undicesima è di 136,30 euro).

Requisiti per fare domanda

Possono fare richiesta anche i genitori di bambini nati, adottati o in affido temporaneo, purché rispettino alcune condizioni specifiche, come essere cittadini stranieri con permesso di soggiorno, rifugiati o lavoratori qualificati, a seconda della normativa.

Quando fare domanda?

C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per presentare la domanda.

Come fare domanda?

La domanda si può presentare online sul sito dell’INPS o tramite patronati. Ecco cosa serve:

Se è per il contributo dell’asilo nido, indicare il nome dell’asilo e il codice fiscale, gli estremi dell’autorizzazione (se privato) e i mesi per cui chiedere il bonus.

Se è per il supporto domiciliare, allegare un certificato del pediatra che attesti l’impossibilità del bambino di frequentare il nido per gravi patologie.

Occorre presentare una domanda separata per ogni figlio. Inoltre, va ricordato di allegare la documentazione che prova il pagamento delle rette e di aggiornarla mese per mese. Se il pagamento delle rette viene diviso tra i genitori, entrambi possono fare domanda indicando i mesi pagati.

Fonte: INPS

