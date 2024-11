L’emozione di questo bimbo che a 8 anni celebra la sua prima festa di compleanno ti commuoverà

Ángel David non aveva mai avuto una vera festa di compleanno a causa delle difficoltà economiche della famiglia, ma l’insegnante, alcune mamme e i suoi compagni di classe gliene hanno organizzata una a sorpresa

Il piccolo Ángel David ha vissuto un momento indimenticabile quando ha celebrato, per la prima volta nella sua vita, il suo compleanno in una vera festa. La comunità scolastica dell’Istituto Educativo Presbítero Gabriel Yepes Yepes, situato a Ebéjico, un comune nella regione occidentale di Antioquia, ha infatti deciso di regalargli un giorno speciale.

Fino a quel momento, il bimbo di otto anni non aveva mai festeggiato il suo compleanno a causa delle limitate risorse economiche della sua famiglia. Con la madre che mantiene quattro figli, organizzare una festa non era mai stato possibile.

Il desiderio di Ángel David era emerso l’anno prima, quando aveva confidato a due madri della scuola quanto sognasse di avere una festa. Questo ha toccato profondamente i cuori dei suoi insegnanti e dei suoi compagni, che si sono subito attivati per realizzare il suo sogno.

La sua insegnante, Casas Ximeno, insieme alle due mamme, ha pianificato una festa a sorpresa in classe, coinvolgendo tutti i bambini e decorando l’aula con palloncini colorati, una tovaglia allegra e piccoli dolcetti da condividere.

Ángel non è riuscito a trattenere le lacrime

Quando Ángel è entrato in classe quel giorno, è rimasto stupefatto dalla scena che aveva davanti. I compagni di classe hanno iniziato a cantare la canzone di buon compleanno, accompagnati dall’insegnante e dagli altri presenti. Sentendo la melodia e le voci di tutti riuniti per lui, Ángel non è riuscito a trattenere le lacrime, commosso dall’affetto che sentiva attorno a sé.

La festa è proseguita con una torta decorata a tema Paw Patrol, la sua serie televisiva preferita, e una bibita di mela, il tutto donato con affetto dai suoi compagni e dalle famiglie che avevano contribuito. Prima di gustare la torta, tutti i bambini si sono uniti in un abbraccio intorno a lui.

Alla fine della giornata, Ángel ha condiviso con emozione quanto fosse felice e quanto questo compleanno fosse stato speciale per lui. Ha ringraziato i compagni, gli insegnanti e le famiglie coinvolte, raccontando che non aveva mai immaginato una festa simile. Ha dichiarato che desiderava ripetere questa esperienza ogni anno, insieme ai suoi amici e alla sua famiglia, e ha detto che quel giorno sarebbe rimasto per sempre un ricordo prezioso.

Questa celebrazione, così semplice ma così ricca di significato, ha reso felice un bambino che, per la prima volta, ha potuto sentire il calore di una vera festa di compleanno. Non per niente è diventata virale e ha commosso tutti per la gioia che questo video emana.

