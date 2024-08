Back to school 2024: 7 consigli per rendere il ritorno a scuola più ecologico

Fare acquisti per il ritorno a scuola in modo sostenibile implica fare scelte consapevoli che riducano l'impatto ambientale e promuovano pratiche etiche. Ecco dieci modi sostenibili per prepararsi per un ritorno a scuola il più ecologico possibile

Penne, pennarelli, pennini, quaderni, vestiti nuovi, zainetto e tutto il necessario per affrontare il nuovo anno scolastico. Con più o meno entusiasmo le nostre bambine e i nostri bambini stanno per tornare tra i banchi di scuola e, se è vero quanto afferma l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori secondo cui le spese per il corredo scolastico anche quest’anno subiranno un deciso aumento, c’è un modo per tentare di risparmiare qualcosa e salvare anche un pezzettino di ambiente?

Stando ai dati, infatti, zaini, astucci, diari, penne, quaderni e altro materiale di cancelleria, peseranno sulle tasche delle famiglie per circa 647 euro, con un rincaro medio del +6,6% rispetto al 2023. Il che, per una famiglia, può pesare e anche assai.

Ma come fare per arrivare a scuola avendo almeno un occhio di riguardo per l’ambiente?

7 consigli per rendere il ritorno a scuola più ecologico

Ricorda le tue 3 R: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare

Principio cardine di tutti i consigli ecologici per il ritorno a scuola – le 3 R – queste strategie di riduzione dei rifiuti ti garantiranno una preparazione per il ritorno a scuola rispettosa dell’ambiente.

Per iniziare a ridurre la quantità di rifiuti, fai il punto su ciò che già possiedi e riutilizza ciò che hai: quaderni parzialmente compilati; materiale scolastico o libri di testo utilizzati dai fratelli maggiori; vecchi cestini per il pranzo o zaini che hanno solo bisogno di un po’ di pulizia.

Ricicla o dona ciò che non vuoi, oppure acquista materiale scolastico, abbigliamento e libri di testo di seconda mano e se sei furbo prendi in considerazione l’idea di riciclare oggetti usati per creare materiale scolastico fatto in casa.

Materiale scolastico ecologico

Per gli articoli che dovrai per forza acquistare, opta per materiale scolastico che utilizzi un imballaggio minimo, realizzato con materiali riciclati e che sia abbastanza resistente da durare per anni.

Cerca quidni materiale scolastico realizzato con materiali riciclati o sostenibili. Articoli come quaderni, matite, zaini e carta realizzati con contenuti riciclati o materiali di provenienza sostenibile stanno diventando sempre più disponibili.

Abbigliamento di seconda mano

Dai negozi dell’usato online e dalle piattaforme di social media ai siti di rivendita di fascia un po’ più alta, il mercato dell’abbigliamento second hand è ormai esploso. Non solo rispettoso dell’ambiente, un abbigliamento di seconda mano scolastico è anche economico con offerte per articoli alla moda e usati.

Un altro modo per rimanere ecologici è smaltire i vestiti dismessi donandoli o scambiandoli.

Vivi vicino alla scuola? A piedi o in bicicletta!

Se la scuola è più o meno vicino, non c’è dubbio: si va a piedi o in bicicletta! Può anche essere l’opzione più salutare e allo stesso tempo aiuta ad alleviare la congestione per quegli studenti che devono fare affidamento sui mezzi pubblici.

A tale proposito, ogni anno la FIAB organizza Tutti a scuola a piedi o in bicicletta, l’iniziativa che promuove il concetto di mobilità sostenibile.

Si tratta di un vero e proprio strumento a disposizione di genitori, scuole, associazioni e comuni che racchiude informazioni utili e dettagliate per l’attivazione di progetti per l’accompagnamento organizzato degli studenti nei tragitti casa-scuola-casa da percorrere a piedi o in bicicletta.

Prepara il pranzo senza sprechi

Uno dei consigli ecologici più semplici per il ritorno a scuola è anche conveniente: prepara un pranzo senza sprechi. Invece di fare affidamento su contenitori e sacchetti usa e getta monouso, utilizza alternative riutilizzabili e di lunga durata per utensili, contenitori per alimenti, bevande e persino cannucce.

Scelte alimentari rispettose dell’ambiente

Molti di questi consigli ecologici per il ritorno a scuola si concentrano sulla riduzione dei rifiuti. Altrettanto importante, e correlato a uno stile di vita a basso spreco, è concentrarsi sulla riduzione al minimo dell’impronta di carbonio.

Introduci quindi più alimenti a base vegetale se il pranzo lo porti da casa o incoraggia la mensa scolastica a fare altrettanto.

Sostieni i negozi locali

Quando possibile, acquista da aziende locali o artigiani che danno priorità a pratiche sostenibili. Questo non solo riduce l’impronta di carbonio associata alla spedizione, ma supporta anche l’economia locale.

