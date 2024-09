Bacchette & Provette in fibrillazione a Roma, sabato 21 a Roma si dà il via alla Settimana della Scienza

L'evento "Bacchette & Provette", il 21 settembre a Roma, combina scienza e magia per anticipare la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF di Frascati Scienza. Attraverso esperimenti e giochi interattivi, grandi e piccoli scopriranno i fenomeni scientifici dietro effetti apparentemente magici.

Alohomora… si aprano le porte della Settimana della Scienza!

Benvenuti ad Hogwarts… ehm, all’Ex Cartiera Latina per scoprire le 5 lezioni di magia… o sarà forse scienza?

Sabato 21 settembre, Bacchette & Provette in fibrillazione a Roma, dalle 14:30, pronte per dare il via alla Settimana della Scienza, in attesa della magica Notte Europea dei Ricercatori e Ricercatrici LEAF, targata Frascati Scienza, di venerdì 27 settembre.

Torna, come da tradizione, l’evento di lancio che dà il via a una settimana con tanti laboratori, quiz, show e visite nei centri di ricerca. Sempre, come da tradizione, Frascati Scienza, l’associazione che organizza il progetto LEAF, svela i protagonisti della campagna per la diffusione di cultura scientifica anche tra i giovanissimi e le giovanissime.

Sbagli pronuncia: non è “gravita”, è “GRAVITÀ”!

Dice la piccola scienziata rivolgendosi ai due amici, parafrasando una delle scene più iconiche delle avventure del giovane mago Harry Potter e dei suoi migliori amici Ron ed Hermione.

L’iniziativa di sabato combina scienza e magia per guidare il pubblico, grandi e piccoli, alla scoperta dei meccanismi scientifici dietro fenomeni apparentemente magici. La scienza può essere vista come una magia, che permette a ricercatori e ricercatrici di osservare la realtà con occhi diversi.

Tra le attività previste, ci sono esperimenti sulle proprietà del legno per le bacchette, la levitazione degli oggetti, la chimica delle pozioni e la trasfigurazione della materia. In parallelo, si potrà scoprire come piccoli animali, come moscerini della frutta o pulci d’acqua, contribuiscano alla ricerca scientifica. Saranno presenti diverse postazioni, tra cui quella di “Erbologia” per esplorare i poteri nascosti delle piante, “Astronomia” per approfondire il tema della gravità, “Trasfigurazione avanzata” per scoprire gli stati della materia e “Pozioni” per comprendere la magia della chimica.

Il programma prevede anche giochi interattivi, una cerimonia di smistamento e attività di intrattenimento, come le bolle di sapone di Hagrid e la pittura del volto in stile Quidditch. La partecipazione richiede la prenotazione di un orario per l’ingresso alle lezioni.

Per saperne di più potete consultare il sito di Frascati Scienza.

