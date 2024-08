Bagno del primo settembre: un rituale tutto da riscoprire

Immergersi nell'acqua all'alba del primo settembre per allontanare i malanni dell'inverno: il rituale del sud Italia rivive grazie ai social

Se non avete piani per questo fine settimana, meglio organizzare una gita al mare per rispettare la tradizione del bagno rituale di inizio settembre, immergendosi nelle acque fredde e pure del mare al sorgere del sole.

Questo antico rituale, che affonda le sue radici nella cultura popolare, è stato ripreso negli ultimi anni grazie al tamtam sui social, trasformandosi da semplice credenza locale in un evento atteso e partecipato da molti.

Ma cosa spinge centinaia di persone a svegliarsi all’alba per tuffarsi nel mare di settembre? La risposta va cercata nelle antiche credenze popolari e nel potere che la tradizione ancora esercita su di noi.

Il bagno di inizio settembre

Nelle regioni del sud Italia (soprattutto in Puglia), il bagno del primo settembre è considerato un gesto propiziatorio, un rituale che promette benessere e salute per tutto l’anno.

La leggenda vuole che immergersi nell’acqua al momento esatto del sorgere del sole garantisca una sorta di protezione contro i malanni stagionali come il raffreddore e i dolori articolari. Ogni anno, turisti italiani e stranieri si lasciano affascinare dall’idea di poter partecipare a questo rito secolare.

Alcuni si limitano a bagnarsi i piedi e la testa, perché l’acqua all’alba è piuttosto fredda, mentre altri riescono immergersi completamente nelle acque, in cerca di quella promessa di benessere fisico e spirituale che il rituale promette.

Forse, il fascino segreto di questo bagno rituale sta proprio nella semplicità del gesto: un tuffo nelle acque del mare, accompagnato dal sorgere del sole, può davvero regalare quel senso di rinascita e di speranza di cui abbiamo tanto bisogno.

E chissà che non porti davvero i risultati benefici millantati. In ogni caso, immergersi nell’acqua fredda, ammirando l’alba, è sicuramente un balsamo per il proprio benessere interiore, un’esperienza magica da provare almeno una volta nella vita.

