World Nature Photography Awards 2024: le foto dei vincitori sono una più bella dell’altra

Miki Spitzer si è aggiudicato la prima posizione nella categoria “L’arte della natura” con questa meravigliosa fotografia scattata in Islanda, mentre Ioannis Pavlos Evangelidis, della Grecia, ha conquistato la giuria con la fotografia di alcuni pescatori tradizionali di Koggala, in Sri Lanka.

Il fotografo ha spiegato che – metodi di pesca tradizionali e artigianali come questi, utilizzati per la sussistenza, non rappresentano minacce significative per le risorse naturali dell’oceano e al contrario rendono le comunità locali interessate alla salute dell’oceano. –