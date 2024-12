Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award: hai ancora tempo per votare il tuo scatto preferito!

Siete pronti a votare la vostra fotografia preferita? C'è tempo fino al 29 gennaio 2025 per decretare i vincitori del concorso rivolto al pubblico

Tempo fa vi abbiamo presentato le spettacolari fotografie vincitrici del “Wildlife Photographer of the Year”, ma oggi vogliamo condurvi alla scoperta del “People’s Choice Award”, dove è il pubblico, quindi tutti noi, a poter votare gli scatti preferiti dell’anno.

In finale quest’anno ne sono arrivati 25, selezionati tra oltre 59.000 scatti inviati da 117 diversi paesi del mondo. Siete pronti a votare il vostro preferito? C’è tempo fino al 29 gennaio 2025.

Iniziamo con Carlo D’Aurizio, autore della meravigliosa “Fallen from the Sky”, che nel Parco Nazionale della Maiella, in Abruzzo, ha ritratto una serie di farfalle e di falene morte adagiate sulla superficie di un ruscello, immobili ma ancora intatte.

A seguire troviamo “Meeting in the Marsh” di Michael Forsberg: la foto ritrae un biologo intento ad avvicinare una gru americana, specie che in Louisiana è in via di estinzione.

Tra i finalisti c’è anche “No Access” di Ian Wood, che immortala un tasso intento a passeggiare di notte lungo una strada. Sopra di lui vediamo il graffito di un suo simile, un incontro casuale decisamente curioso.

“Edge of Night” di Jess Findlay è un autentico capolavoro: il soggetto è uno spettrale barbagianni ritratto nell’esatto momento in cui esce dalla finestra di un fienile abbandonato per dedicarsi alla caccia notturna. “Snuffling Sengi” di Piotr Naskrecki è stata scattata nel Parco Nazionale di Gorongosa, in Mozambico: protagonista è un raro petrodromo impegnato a cercare insetti.

“Spiked” di David Northall ritrae un tasso del miele insanguinato che torna sui suoi passi per uccidere un porcospino.

“Wolf Pack” ritrae dei rari esemplari di lupi indiani: il loro numero è in drastica diminuzione, ne sono rimasti attualmente solo 3.000 esemplari. Il loro habitat si è infatti frammentato e le carcasse di bestiame di cui spesso si nutrono li mettono a serio rischio di malattie.

Se volete vedere tutti gli altri finalisti e votare la vostra fotografia preferita, date un’occhiata al sito ufficiale qui.