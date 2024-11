Wildlife Photographer of the Year: in mostra a Milano le 100 foto vincitrici della 60esima edizione

Le 100 foto vincitrici della 60esima edizione del prestigioso concorso arrivano a Milano. La mostra sarà visitabile fino al 9 febbraio 2025 presso il Museo della Permanente

Le fotografie vincitrici della 60esima edizione del “Wildlife Photographer of the Year” sbarcano a Milano: fino al 9 febbraio 2025 potrete ammirarle presso il Museo della Permanente, esposte in contemporanea al “Natural History Museum” di Londra. Un’occasione unica per fare un salto nella natura selvaggia restando in città!

Tra gli scatti spiccano “The Swarm of Life”, la fotografia dei girini di Shane Gross che ha trionfato su tutte, e la foto vincitrice del “Young Wildlife Photographer of the Year 2024”, intitolata “Life Under Dead Wood”, del tedesco Alexis Tinker-Tsavalas.

La prima ritrae dei girini di rospo occidentali immersi nelle acque del lago Cedar, sull’isola di Vancouver.

La seconda è una foto macro, che ritrae i corpi fruttiferi di una muffa melmosa e un piccolo collembolo.

Oltre alle 100 foto vincitrici, esposte su grandi pannelli illuminati a LED, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare anche 25 scatti scelti dal pubblico, proiettati a rotazione su un maxi-schermo di 4 metri con slideshow in loop.

I più curiosi potranno inoltre sbirciare dietro le quinte scoprendo filmati di backstage, interviste ai fotografi e altre curiosità, nella sala video dedicata.

Ogni venerdì sono previste visite guidate condotte dal naturalista e fotografo Marco Colombo, mentre a partire da gennaio, di giovedì, partiranno una serie di visite guidate tematiche condotte da Luca Eberle e Francesco Tomasinelli. Per non parlare dei numerosi incontri e appuntamenti previsti per tutta la durata dell’esposizione.

Per info sugli orari e i giorni di apertura della mostra, vi consigliamo di dare un’occhiata qui. E’ un’occasione unica per ammirare le meraviglie naturalistiche del mondo, non perdetela!

