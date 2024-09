WE DID IT!, lo spettacolo teatrale itinerante sulla giustizia climatica che viaggia (e si esibisce) su un furgone elettrico

WE DID IT! è uno spettacolo itinerante a bordo di un furgone elettrico alimentato da pannelli solari incentrato su come potremmo affrontare le sfide del cambiamento climatico

Il collettivo artistico Ateliersì ha lanciato un innovativo progetto teatrale, WE DID IT!, che affronta le tematiche della giustizia climatica e sociale. Lo spettacolo, realizzato da Fiorenza Menni e Andrea Mochi Sismondi, propone un’esperienza unica non solo per il suo contenuto, ma anche per la modalità di distribuzione.

Lo spettacolo viaggia infatti a bordo di un furgone elettrico alimentato da pannelli solari. Questo veicolo oltre a permettere gli spostamenti della compagnia, si trasforma in un vero e proprio palco mobile dimostrando l’impegno verso una forma di intrattenimento sostenibile.

Lo spettacolo è ambientato in un futuro prossimo, dove le sfide del cambiamento climatico e delle disuguaglianze sociali sono affrontate con soluzioni innovative. La narrazione si sviluppa in modo originale, mescolando fatti reali, ipotesi futuristiche e scenari possibili, creando una sorta di mockumentary teatrale.

Una nuova visione del teatro itinerante

La figura in scena, interpretata da Andrea Mochi Sismondi, guida il pubblico attraverso una riflessione critica sul presente e su come l’umanità potrebbe superare le crisi che minacciano la sopravvivenza della vita sulla Terra.

Dopo alcune anteprime, tra cui quella alla Borgata Paraloup (CN) e l’inaugurazione della serra madre a Le Serre dei Giardini di Bologna, WE DID IT! debutterà ufficialmente all’Arena Orfeonica di Bologna il 28-29 settembre 2024 nell’ambito del Festival IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori. Successivamente, lo spettacolo proseguirà con una tournée itinerante che toccherà diverse città italiane, come Modena e Milano.

Il furgone elettrico utilizzato per lo spettacolo rappresenta un vero prototipo di sostenibilità, grazie alla collaborazione con la startup Xyber Energy Solutions e al contributo del Ministero della Cultura. Attraverso un sistema di pannelli solari, il veicolo genera l’energia necessaria per alimentare gli impianti tecnici durante le rappresentazioni, dimostrando l’importanza di ripensare il teatro in chiave ecologica.

Questo esperimento offre una nuova visione del teatro itinerante, permettendo di portare l’arte contemporanea anche in luoghi lontani dai grandi centri urbani, abbattendo le barriere geografiche, economiche e culturali.

Secondo Menni e Mochi Sismondi, WE DID IT! rappresenta un’opportunità per ripensare il modo di fare teatro e la vita stessa. L’obiettivo è rendere accessibile il teatro contemporaneo a pubblici nuovi, diffondendo un messaggio di sostenibilità e giustizia sociale attraverso l’arte.

Fonte: We did it!

