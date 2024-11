Vuoi incontrare i dinosauri? A Roma arriva Dino Park, il primo parco giurassico itinerante (c’è tempo fino al 1° dicembre)

Un viaggio affascinante alla scoperta di un’era remota e misteriosa, che in questa occasione si trasforma in un’avventura divertente per tutti.

A Roma arriva “Dino Park”, il primo parco giurassico itinerante, aperto dal 9 novembre al 1° dicembre 2024 in viale Tor di Quinto 57, dove grandi e piccini potranno incontrare da vicino i giganti della preistoria. Un’esperienza sorprendente, con dinosauri riprodotti a grandezza naturale che sembrano prendere vita, portando la storia fuori dai libri per incantare curiosi e appassionati. Tra le imponenti creature, il Tyrannosaurus Rex, lo Spinosauro e il Gigantosauro sono solo alcuni degli esemplari che si mostreranno in tutta la loro maestosità, con il più grande che raggiunge i 24 metri di lunghezza.

All’interno di un museo coperto di 1.500 mq, confortevole e riscaldato anche in caso di pioggia, i visitatori potranno vivere un vero salto nel passato grazie alla realtà virtuale e ai visori 3D. Per i più piccoli, il villaggio ospita un’area gioco con coloratissimi gonfiabili a tema dinosauri, dove divertirsi sarà garantito.

Informazioni utili

Orari di apertura: giovedì e venerdì dalle 15:00 alle 19:30; sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30. Per informazioni: 353 3215945. Prenotazioni su www.primafilaticket.it