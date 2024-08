Vallà, il borgo della street art si arricchisce di nuovi murales (assolutamente da vedere)

Un ambizioso progetto di rigenerazione urbana, “The Wallà”, da “wall”, muro, e “Vallà”, il paesino veneto, in provincia di Treviso, dove nel 2021 tutto ha avuto inizio.

L’obiettivo dell’associazione “Collettivo BocaVerta” era creare un museo a cielo aperto sui muri di edifici pubblici e privati, riqualificando spazi urbani grazie all’intervento di artisti di fama nazionale e internazionale.

Ed è così che, anno dopo anno, la frazione di Vallà si è riempita di colori. Ora passeggiare per le sue stradine è una totale immersione nell’arte.

Quale occasione migliore per visitarla se non il “Wonderwalla Festival 2024”, previsto dal 29 agosto al 1° settembre, quattro giorni ricchi di eventi tra cui laboratori con artisti, tour guidati, concerti, street food, ma anche nuove opere e nuove idee che trasformeranno la Strada in un autentico Luogo d’Incontri.

Occasione unica anche per ammirare alcune delle fresche “new entries”, come “La Dolce Vita” di Pixel Pancho, dove l’artista esplora il rapporto tra uomo, animale e natura:

Tre robottini, simbolo della famiglia, guidano una mandria, richiamando il conformismo e l’omologazione della società contemporanea.

👨‍👩‍👦 Il Messaggio di Pixel Pancho: L’uomo, troppo impegnato a guadagnare e possedere, non si ferma a riflettere. Accetta passivamente ciò che viene detto dalla politica, dall’economia e dal consumismo, trovandolo più comodo.

🤖 I robot del passato (uomo e donna) e l’androide del presente (ragazzo) rappresentano l’alienazione e una tecnologia distruttiva che peggiora le condizioni di vita.

🍃 La Via di Salvezza? Un ritorno al passato, alla vita semplice e alla natura.

O il meraviglioso murale di Tellas, – dove griglie e patterns si fondono in un corpus unico, con tinte che richiamano continuamente l’ambiente circostante. –

Vale la pena farci un salto in questo piccolo centro veneto: sul sito ufficiale c’è persino una mappa dei murales, da consultare durante la gita per non perderne nemmeno uno!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

FONTE: THE WALLÁ

Leggi anche: