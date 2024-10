URBAN Photo Awards 2024: l’alluvione in Emilia Romagna tra le foto vincitrici

Anche quest'anno sono stati annunciati i vincitori del prestigioso concorso: primo fra tutti il fotografo bengalese Sanchayan Chowdhury con l'immagine "Eid Journey”

Ogni anno moltissimi fotografi provenienti da ogni parte del mondo partecipano al prestigioso concorso fotografico “URBAN Photo Awards”, giunto ormai alla sua 15esima edizione.

L’attesissima premiazione si è tenuta sabato 26 ottobre presso l’Auditorium del Museo Revoltella, a Trieste, dove è stato annunciato il vincitore assoluto del 2024: il suo nome è Sanchayan Chowdhury, mentre lo scatto con cui il fotografo bengalese si è aggiudicato il titolo di “Photographer of the Year” è “Eid Journey”.

Il suo treno sovraffollato, immortalato a Chittagong (Bangladesh) durante un’importante festa religiosa, ha conquistato il presidente della giuria, Harry Gruyaert, trionfando sui concorrenti.

Nella sezione “Progetti & Portfolio” ha trionfato “La Vida Lenta” del polacco Krzysztof Bednarski, mentre “STEEL, SEA AND SORROW” dell’italiana Maria Pansini ha conquistato la giuria nella sezione “URBAN Book Award”.

Quest’anno sono state aggiunte nuove categorie e nuovi premi, spiega il sito ufficiale del concorso, tra cui l’”URBAN Zine Award”, dedicato ai progetti stampati in formato zine, il “Premio Speciale Sensibilità Artistica”, e il “Patricia D. Richards Legacy Award”, dedicato agli Under 35 dalla sezione Progetti e Portfolio.

L'”URBAN Zine Award” ha visto trionfare l’italiana Nadia Marmondi con “Divenire”, progetto di cui fa parte la seguente foto.

Marie-Laure Vareilles ha conquistato il premio “Sensibilità Artistica” con “AVATAR’S MOUNTAIN PINTER…”, mentre Ekatarina Frolova ha vinto il “Patricia D. Richards Legacy Award”.

Di seguito una delle foto di Ekatarina Frolova tratta dal suo portfolio “Young Cuba”.

Max Cavallari si è aggiudicato il premio “URBAN Press Award” grazie al progetto “Drowned Choice”, che include numerose foto. Una di esse ritrae un ragazzo in bicicletta nel mezzo dell’acqua alta, in seguito all’alluvione di Lugo, in Emilia-Romagna.

Mauro Zorer è stato selezionato per la mostra-premio al Museo Sartorio con “22 GIUGNO 1944 – LA MARCIA DEI BAMBINI”. Ecco una delle fotografie vincitrici facenti parte del suo lavoro.

Vi segnaliamo anche Subhran Karmakar, il vincitore di “URBAN Photo Arena”, sezione dedicata ai giovani under 35, che ha trionfato con la foto “Leap of Faith”.

Se volete ammirare tutti gli scatti premiati, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale.

