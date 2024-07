Sai rispondere a questa domanda di un test di inglese del 1913?

Un tuffo nella storia della lingua inglese: un antico test del 1913 rivelato a Cambridge in occasione del suo 110º anniversario (l'anno scorso)

Nel celebrare il suo 110º anniversario, l’Università di Cambridge l’anno scorso ha rivelato al pubblico una porzione di un antico test d’inglese, originariamente sostenuto nel lontano 1913.

Solo tre studenti riuscirono ad affrontare il Certificate of Proficiency in English, un esame che, all’epoca, richiedeva 12 ore per essere completato e costava 3 sterline. Il test includeva sezioni di traduzione, dettatura e trascrizione fonetica ed era destinato a coloro che desideravano insegnare la lingua.

Francesca Woodward, direttrice generale per l’inglese presso la Cambridge University Press & Assessment, ha sottolineato il notevole cambiamento avvenuto nel processo di apprendimento e insegnamento dell’inglese:

Da soli tre candidati, oggi apriamo le porte a milioni di persone ogni anno per imparare e insegnare l’inglese. I documenti storici provenienti dai nostri archivi dipingono un quadro affascinante di quanto l’apprendimento dell’inglese con Cambridge sia cambiato. I documenti originali hanno rappresentato una rivoluzione nella valutazione della lingua inglese, stabilendo obiettivi chiari ed enfatizzando la capacità di usare la lingua.

La “sfida” dell’Università di Cambridge

Tuttavia, nel corso degli anni, questo originale Certificate of Proficiency in English è stato rinominato e ora è noto come esame C2 Proficiency, rappresentando la qualifica di più alto livello nell’ambito dei certificati di Cambridge English, come dichiarato dalla Cambridge University Press & Assessment.

Esaminando una delle domande presenti nella prima edizione del test C2 Proficiency, conservata negli archivi della Cambridge University Press & Assessment, è possibile notare come gli studenti fossero messi alla prova sulla comprensione di concetti come l’uso corretto del tempo verbale. L’università, inoltre, ha lanciato una sfida ai cittadini in occasione di questa ricorrenza:

Siete pronti a rispondere a una domanda d’esame di inglese risalente a 110 anni fa?

Per gli appassionati del genere, le risposte sono riportate di seguito, ricordando però che la definizione di “inglese corretto” è notevolmente cambiata nel corso degli ultimi 110 anni.

Fonte: Cambridge

