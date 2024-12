“Una poltrona per due” torna al cinema, in versione restaurata, solo per qualche giorno

Ad oltre quattro decenni dal suo debutto, “Una poltrona per due”, la commedia natalizia che ha segnato un’epoca, torna nelle sale cinematografiche. Il film diretto da John Landis, con protagonisti Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Don Ameche, Ralph Bellamy e Jamie Lee Curtis, sarà proiettato come evento speciale il 9, 10 e 11 dicembre 2024, in una straordinaria versione restaurata in 4K, grazie all’iniziativa di Adler Entertainment.

Se ci chiedessero un parere sul film natalizio per eccellenza, non avremmo dubbi: sceglieremmo l’epopea di Billy Ray Valentine e Louis Winthorpe III, entrambi vittime inconsapevoli dei tremendi fratelli Duke. Realizzato nel 1983, “Una poltrona per due” (il cui titolo originale è “Trading Places) è uno dei capolavori del grande John Landis, regista, tra gli altri, di veri e propri cult quali “Animal House” (1978), “The Blues Brothers” (1980), “Un lupo mannaro americano a Londra” (1981) ed “Il principe cerca moglie” (1988).

La trama

Il film ci proietta nella Philadelphia degli anni ’80, in cui il giovane ed arrogante Louis Winthorpe III (Dan Aykroyd) vive una vita agiata, divisa tra il lavoro di agente di cambio, le uscite con la fidanzata Penelope e le partite a tennis con gli amici del circolo di cui è socio. La tranquillità del nostro viene sconvolta dal casuale incontro con Billy Ray Valentine (Eddie Murphy), un senzatetto imbroglione che si finge reduce del Vietnam: Louis viene accidentalmente urtato da Billy Ray, ne nasce un equivoco, e quest’ultimo viene ingiustamente arrestato.

La scena si svolge sotto gli occhi dei datori di lavoro di Winthorpe, i fratelli miliardari Mortimer e Randolph Duke (interpretati rispettivamente da Don Ameche e Ralph Bellamy), che decidono di effettuare una scommessa (per la simbolica cifra di un dollaro) e realizzare una sorta di esperimento sociale: cosa determina davvero il successo di un uomo? E cosa, invece, lo spinge al mondo criminale? Le responsabilità vanno attribuite alla genetica (la tesi sostenuta da Mortimer), oppure all’ambiente sociale in cui si cresce (come affermato da Randoplh)?

Per rispondere a tutti questi interrogativi, decidono di scambiare le vite di Winthorpe e Valentine: il primo, da ricco e raffinato yuppie, si ritroverà ad essere incriminato, incarcerato e condannato alla miseria, mentre il secondo, da piccolo truffatore squattrinato, diventerà l’uomo di punta della Duke and Duke, un manager rispettabile e di successo.

Coadiuvati dal fedele Coleman (il maggiordomo di Winthorpe, interpretato da Denhom Elliott) e dalla prostituta Ohpelia (Jamie Lee Curtis), i nostri eroi, dapprima nemici, finiranno col diventare grandi amici e si coalizzeranno per farla pagare cara ai fratelli Dukes.

Un cult che si rinnova

Irresistibile commistione di umorismo e critica sociale dell’epoca, nonché perfetta fotografia del capitalismo degli anni ’80 e della nascente generazione yuppie, il film ha consolidato il talento di Eddie Murphy (al secondo film, dopo il debutto del 1982 con “48 ore”) e di Dan Aykroyd (già piuttosto celebre per il precedente ruolo in “The Blues Brothers”), ed ha offerto a Jamie Lee Curtis un ruolo che le ha permesso di esplorare nuovi generi, abbandonando temporaneamente l’horror (la Curtis, protagonista del film “Halloween”, è stata una delle più grandi scream queens della storia del cinema, le reginette dell’urlo, come erano ribattezzate le protagoniste femminili dei film horror).

La nuova versione restaurata in 4K, che torna in sala il 9 10 e 11 dicembre grazie ad Adler Entertainment, promette di valorizzare ulteriormente l’energia visiva e narrativa di una delle commedie più amate di sempre, un’occasione imperdibile per gli appassionati di cinema, ma anche per le nuove generazioni, che potranno riscoprire sul grande schermo un cult senza tempo, capace di divertire e far riflettere con la stessa intensità di allora.

Bello anno a tutti voi!

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: