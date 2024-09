Un trend virale su TikTok ispirato ad un celebre videogioco sta mettendo a rischio un sito Patrimonio UNESCO

Gli utenti di TikTok imitando il videogioco “Temple Run” stanno correndo e saltando tra le rovine dei tempi di Angkor Wat in Cambogia, mettendolo fortemente a rischio

Un recente trend virale su TikTok sta mettendo a rischio uno dei più importanti siti archeologici del mondo: Angkor Wat in Cambogia. Gli utenti della piattaforma hanno infatti iniziato a imitare il videogioco “Temple Run”, correndo e saltando tra le antiche rovine dei templi, suscitando preoccupazioni tra gli esperti di conservazione e i rappresentanti locali.

Il problema principale risiede nei potenziali danni sia fisici che spirituali che queste azioni possono causare. Angkor Wat, un complesso di templi risalente a quasi 900 anni fa e dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è considerato un luogo sacro dai cambogiani, i quali credono che ogni pietra custodisca gli spiriti degli antenati.

Simon Warrack, un esperto che ha lavorato per decenni alla preservazione di Angkor, ha sottolineato che tali comportamenti sarebbero inaccettabili in luoghi sacri occidentali, quindi non dovrebbero essere tollerati neanche in Cambogia. Le preoccupazioni riguardano non solo la potenziale usura delle antiche pietre, ma anche la mancanza di rispetto per il significato culturale e religioso del sito.

Questi trend rischiano di causare danni irreparabili alle sculture e alle incisioni

Nonostante la popolarità dei video su piattaforme come TikTok e YouTube con alcuni che raggiungono milioni di visualizzazioni, gli ambientalisti avvertono che questi trend rischiano di causare danni irreparabili alle sculture e alle incisioni, mettendo a repentaglio uno dei tesori archeologici più preziosi del mondo.

D’altra parte c’è chi vede un lato positivo nell’attenzione generata da questi video. Alcuni cittadini cambogiani e analisti politici sostengono che l’aumento del turismo, anche attraverso queste tendenze, potrebbe essere vantaggioso per l’economia del Paese, fortemente dipendente dai visitatori internazionali.

Tuttavia resta fondamentale promuovere un turismo responsabile che rispetti il patrimonio culturale e spirituale del luogo. Per questo motivo le autorità cambogiane stanno discutendo su come gestire al meglio questa sfida, bilanciando la necessità di attrarre turisti con la protezione di un sito storico di inestimabile valore.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: