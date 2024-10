Torna la Domenica al Museo: dal Cenacolo a Milano agli scavi di Pompei, i luoghi imperdibili da visitare gratis il 6 ottobre

Il 6 ottobre si rinnova l’appuntamento con la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali

Domenica 6 ottobre tutti al Museo! Come ogni prima domenica del mese, torna per tutti l’occasione buona per visitare un museo o un’area archeologica del nostro territorio.

È l’ormai consueta Domenica al Museo, proposta dal Ministero della Cultura al fine di invogliare la conoscenza del patrimonio artistico e culturale del Paese.

Come ogni prima domenica del mese, quindi, anche il 6 ottobre sarà possibile visitare gratuitamente musei, castelli, dimore storiche e parchi archeologici statali.

Come specificato dal Ministero, le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

L’elenco dei siti aperti gratuitamente lo trovi QUI.

