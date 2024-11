The World of Banksy: la mostra imperdibile di novembre, un viaggio immersivo nelle opere dello street artist più famoso al mondo

Banksy approda a Napoli con The World of Banksy - The Immersive Experience, una mostra unica all'Arena Flegrea indoor, Mostra d’Oltremare, dall'11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025.

Dopo il successo in città come Barcellona, Milano, Parigi e Dubai, arriva finalmente a Napoli The World of Banksy – The Immersive Experience, una mostra dedicata al celebre e misterioso artista Banksy. Dall’11 ottobre 2024 al 4 maggio 2025, l’Arena Flegrea indoor della Mostra d’Oltremare si trasforma in un viaggio affascinante nel mondo dell’artista britannico, noto per i suoi graffiti carichi di significati sociali e politici.

La mostra propone un percorso emozionante attraverso oltre 120 opere tra graffiti, fotografie, installazioni e stampe. Iconici lavori come Ozone Angel, Steve Jobs, Napoleon e Waiting in Vain sono protagonisti di un’esposizione che unisce arte e riflessione. Una speciale sezione video approfondisce il significato di alcuni dei murales più famosi di Banksy, sparsi in tutto il mondo, mostrando come il suo linguaggio artistico continui a scuotere le coscienze globali.

Chi è Banksy?

Banksy è uno degli artisti più enigmatici e influenti del nostro tempo, la sua identità rimane sconosciuta, ma il suo stile inconfondibile lo ha reso una figura simbolo della street art contemporanea. Nato probabilmente a Bristol negli anni ’70, Banksy ha conquistato la scena internazionale con opere provocatorie che sfidano il consumismo, denunciano l’ipocrisia politica e mettono in discussione l’autorità. I suoi graffiti, spesso realizzati con la tecnica dello stencil, hanno fatto il giro del mondo, comparendo su muri, ponti e strade in città come Londra, New York e Betlemme.

Tra i suoi lavori più celebri ci sono Girl with a Balloon, che simboleggia speranza e resilienza, e Rage, the Flower Thrower, un invito alla pace e alla resistenza non violenta. Banksy non si limita a creare arte visiva, ma sfrutta ogni opportunità per inviare messaggi profondi, come ha dimostrato con la celebre asta in cui un suo dipinto si è autodistrutto subito dopo essere stato venduto per una cifra record.

Una mostra immersiva, un’esperienza

Anche se le opere esposte a Napoli sono riproduzioni, il percorso mantiene intatta la potenza del messaggio di Banksy. La curatela, firmata da Artful Events Collective con la direzione di Manu de Ros e il contributo creativo di Emre Ezelli, offre un allestimento che combina tecniche tradizionali e innovazioni digitali, rendendo l’esperienza coinvolgente e immersiva.

Un’attenzione particolare è riservata al contesto sociale e politico delle opere, che trovano nella città di Napoli un eco naturale: una metropoli storicamente in dialogo con temi come ribellione, resilienza e trasformazione.

Informazioni utili

La mostra è aperta dal mercoledì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00). Sono previste aperture straordinarie il 6 gennaio, il 21 e il 22 aprile 2025, mentre rimarrà chiusa il 23, 24, 25, 30, 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025.

I biglietti possono essere acquistati online o presso la sede:

Intero : €14,50 nei giorni infrasettimanali, €16,50 nei weekend e festivi

: €14,50 nei giorni infrasettimanali, €16,50 nei weekend e festivi Ridotto bambini (6-12 anni): €7 nei giorni infrasettimanali, €8 nei weekend e festivi

