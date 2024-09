Swing, l’altalena collettiva a 24 posti per riscoprire l’interazione tra le persone

A Buccinasco è stata inaugurata l’altalena collettiva Swing progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors. Ha una forma circolare e 24 posti ed è pensata per invitare alla condivisione

Swing, un’altalena collettiva di grande impatto visivo e simbolico, è un’installazione progettata dallo studio Stefano Boeri Interiors. Donata da Amazon al Comune di Buccinasco, questa struttura è stata inaugurata nel Parco della Passeggiata Rossini, nella città metropolitana di Milano, come parte di un’iniziativa per valorizzare lo spazio pubblico e il gioco all’aperto.

Il progetto era stato originariamente presentato durante la Milano Design Week 2023 nell’ambito dell’evento “Interni Design Re-Evolution”, allestito nel Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano, come parte dello spazio interattivo “The Amazing Playground”.

L’altalena si distingue per la sua forma circolare e le sue 24 sedute che invitano alla condivisione e all’interazione tra le persone. L’idea alla base di Swing è quella di celebrare il tempo libero, il gioco e la leggerezza, creando un luogo in cui grandi e piccoli possono ritrovare il piacere del gioco all’aria aperta. La struttura è un simbolo di inclusività e convivialità, stimolando il dialogo e la condivisione, caratteristiche che riflettono l’impegno del design nel favorire relazioni sociali autentiche e momenti di gioia collettiva.

Swing si distingue per la sua modularità e la sostenibilità dei materiali

Il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, e la vicesindaca, Rosa Palone, hanno espresso soddisfazione per la realizzazione di questo progetto, frutto di una collaborazione di lungo corso tra il Comune, Amazon e lo studio di Stefano Boeri. Grazie a questa sinergia, Swing ha trovato una nuova collocazione nel tessuto urbano di Buccinasco, dove potrà essere apprezzata dalla comunità locale.

Dal punto di vista progettuale, Swing si distingue per la sua modularità e la sostenibilità dei materiali. La struttura, composta da tubolari metallici e sedute in legno, è stata pensata in un’ottica di circolarità: i moduli possono essere riconfigurati e riutilizzati in altri contesti, mantenendo la forma circolare o adattandosi a nuovi spazi.

L’illuminazione a LED aggiunge un tocco suggestivo, rendendo l’altalena un’attrazione anche nelle ore serali. Questo progetto non solo stimola il gioco e l’interazione, ma offre anche una riflessione più profonda sul valore del tempo libero e della semplicità nella vita quotidiana.

UN FINE SETTIMANA MERAVIGLIOSO! LA COMUNITÀ IN FESTA E GRANDE PARTECIPAZIONE Giorni bellissimi a #Buccinasco con… Posted by Comune di Buccinasco on Monday, September 16, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: