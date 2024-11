“Svuotata” un’altra libreria indipendente a Milano: acquistati 155 libri (grazie ad un’iniziativa splendida)

Una donna anonima ha comprato 155 libri della libreria indipendente Punta alla Luna, svuotandone la vetrina. Un gesto che si inserisce nell’iniziativa “svuota una vetrina per una scuola”

A Milano un gesto straordinario di solidarietà ha coinvolto la libreria indipendente Punta alla Luna, situata in corso Lodi. Una donna, che ha scelto di rimanere anonima, ha acquistato ben 155 libri esposti nella vetrina del negozio.

Dietro questo episodio c’è un’iniziativa dal profondo significato: i volumi saranno donati alle scuole gemellate con la libreria, arricchendo le biblioteche scolastiche e promuovendo l’amore per la lettura tra i più giovani.

Un gesto che si colloca all’interno del movimento #svuotaunavetrinaperunascuola, parte dell’iniziativa nazionale #ioleggoperché, promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Questo progetto invita i cittadini a donare libri alle biblioteche scolastiche attraverso le librerie aderenti, con l’obiettivo di diffondere la cultura e l’educazione alla lettura fin dall’infanzia.

Sono già 11 le librerie “svuotate” e la prossima arriverà a breve

I librai di Punta alla Luna hanno raccontato l’episodio sui social, esprimendo gratitudine per un atto che, a loro dire, dimostra che la bellezza esiste e deve essere condivisa. Il gesto non è come detto isolato, ma rappresenta uno dei tanti esempi di generosità che si stanno moltiplicando in tutta Italia.

L’iniziativa Svuota la vetrina, lanciata da Daniela Nicolò dopo un evento simile avvenuto lo scorso agosto presso la storica libreria Hoepli di Milano, sta ispirando molti. Da allora, diverse librerie, sia nelle grandi città che nei piccoli centri, hanno visto le loro vetrine svuotate per un fine nobile: promuovere la lettura e sostenere le scuole.

Il conteggio al momento è arrivato a 11 e contempla librerie in diverse città: Milano (libreria I Baffi, l’Antifone, Alaska e Libri sotto casa), Bologna (libreria Baak), Bari (Laterza), Prato (libreria Gori), fino a piccole realtà locali come Cantù (iBooks) e Pomigliano d’Arco (Wojtek).

La libreria Punta alla Luna, aperta da pochi mesi e specializzata in libri per ragazzi, è ora parte di questo movimento di solidarietà. La donazione di 155 libri sarà distribuita tra le scuole del quartiere, con un occhio di riguardo per quelle che hanno dimostrato un impegno particolare nella promozione della lettura supportando le scuole e allo stesso tempo mettendo in luce l’importanza delle librerie indipendenti come luoghi di cultura e aggregazione.

L’episodio è un invito a tutti a seguire l’esempio, contribuendo, anche con piccoli gesti, a diffondere il valore dei libri. La speranza è che sempre più librerie possano vedere le loro vetrine svuotate per un motivo così speciale, facendo dei libri un ponte verso un futuro più consapevole e colto per le nuove generazioni. E a quanto pare il prossimo “colpo” è già in previsione dato che Daniela Nicolò, la promotrice del movimento, ha annunciato che a breve ne sarà svuotata un’altra, nel Verbano.

