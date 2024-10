“Svuota la vetrina” per salvare le librerie indipendenti, la bellissima iniziativa che sta facendo il giro d’Italia

Può una passione trascinare altre persone e fare in modo che realtà piccole e indipendenti continuino ad esistere? Certo che sì e Daniela Nicolò ne è la dimostrazione: il suo “Svuota la vetrina” sta raccogliendo sempre più consensi

Dopo lo strano caso della libreria Hoepli di Milano, dove in agosto scorso un misterioso cliente ha acquistato tutti i libri esposti in una delle vetrine (spendendo quasi 10mila euro), Daniela Nicolò ha avuto il lampo di genio: svuotare le vetrine di tutte le librerie indipendenti, salvarle e al tempo stesso dare uno scossone a suon di cultura. Ma per farlo ha bisogno di una mano!

Lei, redattrice di testi universitari e lettrice forte, ha pensato per prima di entrare in una libreria e comprare tutti i libri esposti. 19 volumi per una spesa di 270 euro con unico importantissimo scopo: dare esempio, creare un effetto a cascata, condividere il gesto e sperare che lo facciano altri e altri ancora.

Per questo motivo ha creato anche un profilo su Instagram “Svuota la vetrina” con la libraia Celia Manzi.

Spero che i gruppi di lettura svuotino le vetrine della propria libreria di riferimento, che le imprese facciano beneficenza comprando libri per l’infanzia e regalandoli agli asili, che vip, influencer e celebrity si accapiglino per svuotare le vetrine immortalandosi fra cataste di libri. Fantastico di girare per le città del mondo e vedere le vetrine delle librerie tutte vuote.

Da Milano a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, passando per Osimo, vicino ad Ancona, le vetrine “svuotate” finora sono 7.

Una bella, bellissima occasione per ripensare all’importanza delle librerie fisiche, “luogo di scambio e incontro e che per un click e una grande dose di comodità possono essere dimenticate e sottovalutate”, conclude Daniela.

Fonte: svuota_la_cantina/Instagram

