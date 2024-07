Questa statua che raffigura il “peso” di una bambina che legge a fianco ad un adulto con il cellulare ti farà riflettere  

Conoscenza vs tecnologia: il potente messaggio di questa statua di una bambina con i suoi libri e di un adulto con il suo cellulare

Una statua ha catturato l’attenzione di molti per il suo forte messaggio simbolico, tanto che la sua foto ha fatto il giro del web e dei social. Contrariamente a quanto spesso affermato, l’opera non si trova in Giappone quanto nella città di Heihe, situata nella provincia di Heilongjiang, in Cina.

La scultura rappresenta una bambina seduta mentre legge un libro, accanto a un adulto intento a guardare il proprio cellulare. Nonostante la bimba sia molto più piccola dell’uomo, l’altalena pende verso di lei come se pesasse di più, proprio in merito al peso della cultura. La statua sottolinea il contrasto tra la tradizionale lettura dei libri e l’uso crescente della tecnologia mobile nella nostra società.

È posizionata lungo una passeggiata sul lato sud del fiume Amur, proprio di fronte alla città russa di Blagoveshchensk. L’opera, creata dall’artista Zhang Yaxi, è diventata un simbolo potente che invita alla riflessione sulla differenza di valori tra le generazioni. La bambina rappresenta l’amore per la conoscenza e la cultura tradizionale, mentre l’adulto con il cellulare simboleggia la dipendenza moderna dalla tecnologia.

“La conoscenza è potere”

Il messaggio principale dell’opera è ben riassunto dalla scritta presente sulla statua, “知識就是力量”, che significa “La conoscenza è potere”. Questo motto, originariamente coniato dal filosofo inglese Francis Bacon, sottolinea come il sapere rimanga una risorsa fondamentale per l’umanità, indipendentemente dall’epoca o dalla tecnologia disponibile che ci rende tutto così accessibile senza bisogno di impararlo.

Proprio questo ha colpito gli utenti che hanno apprezzato il suo messaggio e l’eleganza della sua realizzazione, considerandola un monito sull’importanza di bilanciare l’uso della tecnologia con le attività intellettuali tradizionali.

La statua della bambina che legge accanto all’adulto con il cellulare rappresenta dunque un potente simbolo di riflessione sui tempi moderni. Essa ci ricorda l’importanza di mantenere vive le tradizioni culturali e intellettuali anche in un’era dominata dalla tecnologia.

